Lotofácil: BH tem novo milionário com aposta ganhadora nesta segunda (25/9)

Um apostador de Belo Horizonte acertou as 15 dezenas da Lotofácil e levou a bolada de R$ 1,3 milhão nesta segunda-feira (25/9). O felizardo foi um dos três ganhadores do prêmio, junto de um apostador em São Paulo (SP) e outro em Itabuna (BA).



De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta da capital mineira na sorteio 2913 da Lotofácil foi feita via canal eletrônico. O valor total embolsado pelos três sortudos foi R$ 1.389.591,90.



O sorteio aconteceu à noite, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25.



A Caixa também informou que 373 apostas acertaram 14 dezenas, levando R$ 1.983,96 cada.



O próximo sorteio da Lotofácil será nesta terça-feira (26/9). A previsão é que o prêmio total para quem acertar as 15 dezenas sozinho seja de R$ 1,7 milhão.

