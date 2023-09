Apesar do calorão sentido pelos brasilienses, Brasília ficou atrás de 16 capitais no ranking de temperaturas altas. A mais alta registrada no DF foi de 34,8ºC - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A onda de calor no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vem perdendo força desde terça-feira (26/9). A previsão para os próximos dias é que os termômetros mostrem temperaturas mais amenas em cidades onde registraram altas temperaturas. O calor "já vai tarde", já que causou incômodo extremos em diversos locais do país: ao menos 21 cidades registraram recorde de calor em setembro deste ano, diz o Inmet.

A cidade que registrou maior temperatura foi São Romão, em Minas Gerais. Nesse município, os termômetros chegaram a bater 43,5°C na terça. Porto Murtinho no Mato Grosso do Sul, com 42,9°C, e Oeiras, no Piauí, com 42,4°C. Esses recordes foram registrados nessa terça-feira.

Capitais

Entre as capitais brasileiras, Cuiabá consta na lista como uma das cidades que bateram recorde nas temperaturas. A capital mato-grossensse registrou 42°C na segunda-feira (25/9). Brasília ficou em 17º lugar, com 34,8º.

Outras capitais também registraram altas temperaturas, mas não chegaram a figurar na lista do Inmet. Boa Vista registrou 40,6ºC, na quarta-feira (20/9). Teresina, 40,2ºC na segunda-feira e Rio de Janeiro, 39,9ºC, no domingo (24/9).

Os detalhes sobre as medições de temperaturas pelas cidades brasileiras e os boletins informativos sobre o tempo podem ser consultado no site do Inmet.