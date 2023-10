Morre Matteo, um dos sêxtuplos capixabas que estava em estado grave

Morreu na tarde desta sexta-feira (6/10), Matteo, um dos sêxtuplos capixabas que estava internado na unidade de terapia intensiva neonatal (Utin) do Apart Hospital São Bernardo em estado grave. Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no último domingo (1º/10) em Colatina, no Espírito Santo.

A notícia do falecimento foi confirmada pela família por meio de um post nas redes sociais. “É com muita tristeza que informamos que Deus recolheu o pequeno Matteo. Deus é soberano, e sua vontade é perfeita. Só podemos agradecer por cada momento precioso que compartilhamos com ele, ainda que tenha sido breve”, declarou os pais do bebê em comunicado.

Desde que descobriu a gestação, Quezia Romualdo, 29 anos, e o marido Magdiel Costa, de 31 anos, compartilharam todos os detalhes da jornada, incluindo o momento do parto, que durou apenas 10 minutos e contou com a ajuda de 32 profissionais.

Em nota emitida à imprensa, o hospital havia informado que os bebês nasceram com pesos entre 675g a 1kg e 10 gramas, e devem ficar internados por cerca de 3 meses na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin), já que nasceram de 27 semanas. Nesta sexta, o hospital informou que Matteo teve o quadro de saúde agravado “em função da prematuridade extrema”.

