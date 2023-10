Casal de idosos pula de prédio para fugir de incêndio causado por neta

Um casal de idosos pulou do 4º andar do prédio de um condomínio, localizado no Bairro Ipanema, em Patos de Minas (MG), para escapar de um incêndio. O caso ocorreu na tarde deste sábado (14/10).

A Polícia Militar do estado informou que o casal mora com a neta, de 11 anos. Durante o dia, a criança teria tido uma discussão com os avós e colocado fogo em um sofá do apartamento. As informações são do portal de notícias G1.

A menina conseguiu sair do local descendo pelas escadas. Os idosos, que estavam no quarto, precisaram pular da janela para fugir do fogo, que se espalhou rapidamente.

Vizinhos tentaram ajudar o escape colocando colchões embaixo da janela do apartamento. O momento foi gravado e o vídeo circula pelas redes sociais. As imagens mostram um policial ajudando os moradores. (Veja abaixo)



Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local. A Polícia Civil e a Defesa Civil também foram acionadas.

A avó da criança inalou fumaça e foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), após relatar dores nas pernas e no peito. O idoso, que pulou em seguida, não precisou de atendimento médico.

O Correio entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e com o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) mas, até o momento de publicação da matéria, não teve resposta.

????Avós pulam do 4° andar de prédio após neta atear fogo em sofá. Caso aconteceu em um condomínio no Bairro Ipanema, em Patos de Minas. pic.twitter.com/hRxUUvEyqq — Noticiei (@rjdanojeira) October 15, 2023