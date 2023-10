Vídeo: cliente de posto chama frentista de "macaco" em Curitiba

Um vídeo, que circula nas redes sociais, registrou o momento em que um cliente de um posto de gasolina, agride verbalmente dois funcionários, em Curitiba. Nas imagens é possível ver o suspeito fazendo ofensas racistas e xenofóbicas contra as vítimas.

Curitiba sempre vai me surpreender!!! pic.twitter.com/vb2s0IBR1e — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) October 14, 2023

Em dado momento, o agressor chama o frentista de "macaco", "neguinho", "otário", e "nordestino dos inferno". O suspeito também foi preconceituoso com um funcionário que estava no caixa do estabelecimento e afirmou que a vítima "veio do nordeste pra querer ser gente" em Curitiba.

O registro também mostra o suspeito ameaçando empurrar o frentista, que afasta o homem com as mãos. Depois, ele volta a xingar a vítima com palavrões e o chama de "macaco".

"Você acha que dá conta, neguinho? É neguinho, macaco! [...] Chama a câmera, filma lá. Olha lá, tá me tirando. Vou processar a dona do posto [...] Vem do nordeste pra querer ser gente aqui em Curitiba? Volta pro nordeste, volta pra comer carne de sol", diz o homem.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (13/10) para sábado (14/10). As vítimas compareceram à Central de Flagrantes da corporação no sábado.

A PCPR também informou que "já efetuou as diligências necessárias para esclarecer a dinâmica do caso e o autor do fato já foi identificado." "Providências de polícia judiciária já se iniciaram para a garantia da aplicação da lei", acrescenta a corporação.

O Correio não conseguiu contato com o agressor. À RPC, ele disse que só vai se manifestar quando tiver advogado constituído. O espaço segue aberto para manifestações.