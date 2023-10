Homens são indiciados por furto de peças de carro quase 15 anos depois - (crédito: EM Gerais) EM Gerais EM Gerais

Quase 15 anos depois do início de furtos de peças em um pátio de recolhimento veicular em Carmo do Paranaíba, dois homens foram indiciados pela Polícia Civil. Os suspeitos chegavam a registrar boletins por causa do sumiço de peças para tentar encobrir a própria conduta.



O indiciados têm 50 e 56 anos e responderão pelos crimes de peculato-furto, concussão e adulteração de sinal identificador veicular, cometidos entre os anos de 2009 a 2015.



As investigações demoraram nove anos, após as primeiras denúncias, ainda em 2014. As informações davam conta de que no pátio credenciado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), na cidade do Alto Paranaíba, ocorriam diversas irregularidades.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos acionavam a Polícia Militar para noticiar furtos, quando, na verdade, eles eram os responsáveis pelos crimes. O prejuízo apurado foi de quase R$ 500 mil.



Um incêndio em 2015 prejudicou as investigações, o que impediu a avaliação do total de furtos. A polícia não conclui se esse caso foi criminoso.



Outras três pessoas eram investigadas, mas morreram durante as apurações. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.