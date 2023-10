Um motorista de aplicativo foi assaltado duas vezes em um intervalo de menos de uma hora em Fortaleza, no Ceará, na terça-feira (24/10). No primeiro assalto, os ladrões levaram o celular, a mochila, um capacete e a moto do homem. As informações são do g1.

Pouco tempo depois, quando o homem voltava a pé para casa, outros criminosos o atropelaram, fizeram ameaças com faca e deixaram o motorista de aplicativo apenas de cueca. Em entrevista à TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo em Fortaleza, a vítima, que não quis ser identificada, relatou que se sentiu desesperada e que tentou pedir ajuda para as pessoas que passavam pelo local, mas não teve auxílio.



"Como se não bastasse, eu peguei a Rua Anário Braga a pé e, pela segunda vez, fui assaltado, desta vez, atropelado. Os assaltantes me pediram o celular e expliquei para eles que não tinha mais porque eu tinha acabado de ser assaltado. Não tinha nada para dar para eles. A única coisa que tinha era o outro capacete que sobrou do primeiro assalto", afirmou o homem.

A vítima também relatou que teve a perna atingida no atropelamento e sentiu dores no corpo, mas que passa bem. Agora, a preocupação do homem é de como irá obter uma fonte de renda para o sustento da família, já que ele teve a moto roubada. "Agora ficou difícil. Essa era a única fonte de renda há nove meses e acabou tudo", disse.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Ceará para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.