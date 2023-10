Mulher tenta impedir a entrada de noiva no próprio casamento - (crédito: EM Nacional) EM Nacional EM Nacional

O casamento é um dos dias mais importantes da vida dos noivos, e o momento que o padre pergunta "Fale agora ou cale-se para sempre!!", pode dar um frio na espinha de algumas pessoas. Entretanto, um vídeo que correu a internet nos últimos dias mostra uma mulher que nem quis esperar a pergunta do padre para impedir a união. Ela foi logo tentando impedir que a noiva entrasse no próprio casamento.





????VEJA: Mulher tenta impedir a entrada da noiva em casamento.



Por diversas vezes, a voz da mulher aparece na gravação lamentando “Eu sabia que ela iria vir”. A mulher foi retirada e a noiva conseguiu subir no altar e se casar pic.twitter.com/ulWsYxw8AU — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 23, 2023





Na filmagem, uma mulher de vestido curto aparece posicionada no meio do corredor da igreja, quando a noiva surge de braços dados com o homem responsável por acompanhá-la ao altar. A mulher fala e gesticula de forma agressiva para a noiva, que faz uma tentativa de passar e seguir a cerimônia. Toda a cena acontece ao som da música de entrada da noiva, que não para.



Por fim, a mulher é retirada por dois homens e o casamento pode seguir sem contratempos. No twitter, vários internautas criticaram a atitude da mulher, e alguns ainda deram o conselho para que ela partisse para outra.



Também nos comentários, surgiram teorias sobre o que motivou a mulher a tentar impedir o casamento. Parte dos internautas acredita que o noivo trocou a ex-esposa pela amante, com a qual estava se casando, e a mulher seria a filha do noivo que não aceita a nova madrasta.



Outra teoria sugere que a mulher é ex-namorada da noiva e queria impedir o casamento para reatar o relacionamento.