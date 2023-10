PF e PM prendem dois milicianos na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) prendeu dois milicianos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27). De acordo com as diligências, a dupla atuava como seguranças do vice-líder da milícia que atua na região. Além das prisões, foram encontradas munições, jóias e dinheiro em espécie.

As detenções foram realizadas em uma residência na comunidade de Antares, em Santa Cruz, No local, foram apreendidas uma pistola e um rádio comunicador que estavam com os presos.

As equipes policiais também foram em uma segunda residência, onde de acordo com a PF, foram apreendidas 101 munições de calibre 5.56, seis carregadores de pistola e quatro carregadores de fuzil calibre 5.56 e R$ 22 mil em espécie, além de nove cordões dourados, duas pulseiras douradas e um relógio de luxo, um par de algemas, dois celulares, dois cadernos de contabilidade e uma bandoleira de fuzil.

Na ação, atuaram policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e no Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas da PF (GISE/RJ) e os policiais militares da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar da PMERJ.

"A participação dos presos na milícia em questão foi revelada após análise de materiais apreendidos e diligências realizadas no âmbito da Operação Dinastia, deflagrada por PF e Gaeco em agosto do ano passado, com o objetivo de desarticular a organização criminosa da qual os presos são integrantes", informou a PF.

Os detidos foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e posteriormente serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficam à disposição da Justiça.