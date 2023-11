Sob o peso do futuro: ecoansiedade pode ser um risco à saúde mental

Documentário produzido pela 1ª turma do Curso Jornalismo na Prática do Correio Braziliense apresenta as histórias e angústias sobre as mudanças climáticas no cotidiano. - (crédito: editora de ilustração) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Medo de exposição direta ao sol, cada vez mais perigosa e intensa; aversão às chuvas que caem e arrastam o que há pela frente; incertezas sobre o clima do mundo de amanhã e depois. Se você compartilha desses sentimentos, saiba que não está sozinho.

André Krizak, Gabriela Fernandes e Priscila de Jesus têm idades diferentes e vivem em realidades diversas no DF, Baixada Fluminense e São Paulo, mas compartilham um transtorno que vem preocupando especialistas em saúde mental: ecoansiedade.

Este documentário, produzido pela 1ª turma do Curso Jornalismo na Prática do Correio Braziliense, apresenta as histórias desses três personagens e suas angústias com as mudanças climáticas no cotidiano. O conteúdo integra uma série de reportagens sobre Saúde Ambiental produzida pelos alunos e publicada pelo Correio. Confira:

Com foco na cobertura jornalística de saúde, a primeira turma do Curso Jornalismo na Prática recebeu 19 jornalistas recém-formados ou alunos do último período da graduação de todo o país. O projeto é uma realização do Correio Braziliense com apoio da InterFarma.



*Produzido pelos alunos do 1º Curso Jornalismo na Prática do Correio Braziliense.

