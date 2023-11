Jovem descobre gravidez de quíntuplos e passa mal no ultrassom

A estudante Sara Campos da Silva, de 18 anos, moradora de Nilópolis, no Rio de Janeiro, teve uma surpresa ao acompanhar a gravidez. Durante exame de ultrassom na quinta-feira (16/11), passou mal ao descobrir que está grávida de quíntuplos.

Em entrevista ao Correio, Sara contou que, durante o exame, enquanto o médico identificava as cinco crianças, a reação dela e do companheiro Renan Alves de Oliveira, foi de desespero e de incredulidade com o que estava acontecendo. “Quando o médico falou do 4º coração batendo, eu não ouvi, porque já estava passando muito mal." "Mas a todo momento minha mãe estava me aconselhando, falando que vai dar tudo certo", disse.

Sara conta que após o ultrassom a “ficha” ainda demorou a cair, mas que está muito feliz, “só agora está caindo a ficha de que vou ser mãe dos quíntuplos”, completou. Ela compartilha o dia a dia da gestação nas redes sociais e abriu uma “vaquinha” on-line para arrecadar doações e conta com o apoio da família.

A genética do pai dos cinco bebês ajuda a explicar a gestação natural. As irmãs, uma prima e o tio de Renan tiveram gêmeos. Mas, mesmo assim, uma gestação de quíntuplos é raríssima.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca