Um prédio de quatro andares desabou em Gramado, no Rio Grande do Sul, no início da manhã desta quinta-feira (23/11). O local, segundo a prefeitura da cidade, já apresentava rachaduras no solo dias antes de ocorrer o desabamento.

Ainda conforme o município, o prédio e os arredores estavam isolados desde sábado (18/11). A administração municipal relatou que a instabilidade do solo na região ainda segue. O colapso do prédio nesta quinta é apenas uma das situações de risco que vive a cidade.

No sábado, duas mulheres morreram após uma residência ser soterrada em Gramado. Conforme a prefeitura, as vítimas são Elisabeta Maria Benisch Ponath, de 51 anos, e a mãe dela, Lidowina Lehnen, de 86 anos. Quatro pessoas residiam no local e duas conseguiram escapar do soterramento.

Rachaduras em Gramado

O cenário de rachaduras no solo registrado em Gramado causou preocupação a moradores, que foram obrigados a deixar as próprias casas como forma de segurança. Equipes técnicas da prefeitura realizam vistorias para avaliar as rachaduras do solo na cidade e embasar ações do município.

Chuvas no RS

Além das rachaduras, as chuvas no Rio Grande do Sul também provocam enchentes em diversas cidades. Segundo a Defesa Civil do estado, 27.942 mil pessoas tiveram de sair de casa.

São 179 municípios atingidos e 63 pessoas ficaram feridas feridas até então.