Nove pessoas morrem após descarga elétrica causar incêndio em acampamento do MST

Ao menos nove pessoas morreram vítimas de incêndio causado por uma descarga elétrica no Acampamento Terra e Liberdade, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), em Parauapebas (PA). O desastre ocorreu na noite de sábado (9/12), quando uma antena de internet colidiu com um cabo de alta tensão. A colisão gerou um incêndio que teria atingido barracos no acampamento, dois deles foram destruídos.

Entre as vítimas, seis faziam parte do acampamento e três eram funcionários da empresa de telefonia que faziam a instalação da antena no momento. O coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, lamentou a tragédia. “Nesse dia de celebrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estamos muito tristes de perder companheiros e companheiras, fruto de não ter um lugar adequado para morar e fruto das dificuldades da vida do nosso povo”, declarou.

Nas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, prestou solidariedade aos parentes das vítimas e afirmou que o caso está sendo apurado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o MST, a coordenação do acampamento segue em acompanhamento da situação junto com a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi) e a Defesa Civil de Parauapebas

Quero me solidarizar com familiares e amigos das vítimas do incêndio no acampamento Palmares II do MST, em Parauapebas, na noite deste sábado. Lamento profundamente o ocorrido e informo que o Corpo de Bombeiros já apura as causas desta tragédia. O Governo do Estado já está… — Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 10, 2023

Neste domingo (10/12), o MST vai reunir pessoas nas proximidades do acampamento para uma assembleia com os acampados e o ato de solidariedade às famílias. O enterro coletivo das vítimas ocorre na segunda-feira (11/12).