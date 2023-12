Governo anuncia hoje R$ 1 bilhão para a população em situação de rua

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Sílvio Almeida, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lançam na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, com presença do padre Júlio Lancellotti, o programa POP Rua, um programa de atenção à população de rua do país. A iniciativa deve ter um orçamento de aproximadamente R$1 bilhão de reais em ações de diversos ministérios.

Almeida destacou a importância de lançar o programa no dia seguinte à comemoração de 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. "Teremos aproximadamente R$ 1 bilhão para iniciativas como a moradia cidadã, os pontos de apoio de rua, a reconfiguração do que se chama de centros POP de atendimento da população de rua. Destaco que em breve vamos regulamentar a priorização da população em situação de rua no Minha Casa Minha Vida", destacou Almeida ao Correio.

O evento deve contar com a presença do padre paulista Júlio Lancellotti e diversos ativistas e autoridades envolvidas com o atendimento das populações de rua. Questionado sobre as perseguições ao religioso na sua atividade assistencial com a população de rua, Almeida atribuiu ao crescimento de uma política de ódio aos pobres.

"Tem crescido nos últimos anos uma espécie de ódio aos pobres, não um ódio da pobreza, mas dos pobres. Isso está vinculado ao pensamento que coloca o ódio como linha de frente das ações políticas e em segundo ponto defende uma ideia de desmantelamento da capacidade do estado em promover políticas sociais, e a população em situação de rua acaba sendo a mais atacada."

Outro ponto que Almeida destaca no programa que deve ser anunciado hoje é a ação de combate à aporofobia - que é a aversão e a discriminação aos pobres — com ampliação do combate da arquitetura hostil e o fortalecimento de medidas do tipo em vários ministérios do governo Federal.