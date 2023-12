Natal em Holambra: cidade paulista é a mais pesquisada no período 

"Natal Holambra". Este foi um dos termos mais pesquisados no Google por usuários brasileiros nos últimos 30 dias, no que tange ao período natalino. A ‘cidade das Flores’, como é conhecida, oferece festejos de natal floridos, iluminados e coloridos, e por isso tornou-se um dos destinos mais procurados para passar as festas de final de ano.

Localizada no interior de São Paulo, próximo à cidade de Campinas, Holambra foi fundada em 1948, por holandeses católicos vindos ao Brasil para escapar da Segunda Guerra Mundial. A cidade tem pouco mais de 15 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Holambra foi fundada em 1948 por holandeses católicos vindos ao Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial. (foto: Exploflora/Reprodução)

O nome "Holambra" é uma junção entre as iniciais de Holanda e Brasil. A cidade é conhecida pela forte produção de flores, que embelezam os principais pontos turísticos.

No Natal, a prefeitura da cidade organiza eventos para celebrar o nascimento de Jesus Cristo — na tradição católica —, como as tradicionais Parada da Flores e as apresentações de bandas da Polícia Militar.

Esses eventos estão previstos para ocorrer na sexta-feira (22/12) e no sábado (23/12). A programação completa pode ser vista por meio do site da prefeitura.

A celebração "Natal de Holambra" ocorre todas sextas e sábados desde o dia 24/11 e continua até sábado. (foto: Prefeitura de Holambra/Reprodução)

Natal privado

Holambra também é conhecida pelo evento ‘Natal de Holambra’. Privado, a celebração natalina ocorre todas sextas e sábados desde o dia 24/11 e continuará até este sábado (23/12). Na festa Natal de Holambra, as pessoas tem contato com apresentações musicais, comidas e danças holandesas.

No Natal de Holambra, as pessoas têm contato com apresentações musicais, comidas e danças holandesas. (foto: Natal de Holambra/Reprodução)

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento ou presencialmente, por meio da bilheteria. Os valores variam de R$ 60 a meia até R$ 130 a inteira. Ao todo, a organização do evento espera receber mais de 100 mil visitantes nos dias de comemoração.

Hotéis

Por ser uma cidade turística, Holambra tem uma boa variedade de hotéis. Há opções de hospedagem tanto no centro da cidade, como em locais mais afastados e que oferecem estruturas no estilo hotel fazenda.

Os preços também variam. Há tanto opções de hotéis luxuosos, voltados ao público disposto a gastar dinheiro, como pousadas mais em conta.