Um trenó do Papai Noel foi apreendido em uma blitz na noite do domingo (24/12) em Salvador, enquanto distribuía presentes para as crianças da capital baiana. A Transalvador, empresa que regula o trânsito da cidade, informou que a polícia parou o veículo por a placa de identificação não estar visível. O motorista — que no caso era o próprio Papai Noel — teria se recusado a fazer o teste do bafômetro.

Moradores da região registraram o trenó sendo parado na blitz e compartilharam o vídeo pelas redes sociais. Confira:

Em nota para o jornal O Tempo, a Transalvador informou que o veículo foi levado para a sede do órgão. "Diante desses fatos, os agentes de trânsito acharam prudente remover o veículo para a sede da Transalvador, onde a situação da placa deve ser regularizada e o automóvel liberado", disse a companhia.