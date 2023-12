Repórter e pré-candidato a prefeito é executado no Guarujá (SP)

Thiago Rodrigues, jornalista e pré-candidato a prefeito de Guarujá, no litoral paulista, foi executado com vários tiros na cidade. Ele tinha 34 anos e era filiado ao partido Rede Sustentabilidade.

Thiago Rodrigues estava em uma confraternização. Ele chegou a compartilhar imagens da festa no seu perfil oficial no Instagram.

Thiago Rodrigues compartilhou imagens da confraternização nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram @thiagorodrigues.013)

Segundo o boletim de ocorrência, o político estava na festa quando foi chamado para ir até a rua. Ele deixou a casa de eventos acompanhado de um amigo, ainda não identificado. Assim que chegou na via, um ciclista se aproximou dele e efetuou disparos. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Thiago Rodrigues correu em direção, mas caiu durante o trajeto e o atirador foi até ele para disparar mais balas de arma de fogo. Em seguida, o suspeito fugiu em direção à Rua Luís Gama. Ele vestia uma máscara branca, um boné, camiseta e calça.

Thiago tinha nove ferimentos de bala. Ele foi atingido no tórax e costas, além da perna e braço direito. No local do crime, ainda conforme a polícia, foram localizados 13 estojos de munição calibre 9mm e dois projéteis deflagrados.

O Correio tenta contato com as Polícia Civil de São Paulo para mais informações sobre o caso. O ocorrido foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Guarujá, mas será investigado pelo 2º DP de Guarujá.

Na mesma rua, os policiais encontraram o carro da vítima com um pneu traseiro esvaziado. A chave do veículo foi localizada no bolso da calça de Thiago. O carro passou por exames periciais. No porta-malas foi encontrado apenas material da pré-campanha de Thiago. O carro e dois celulares da vítima foram apreendidos.