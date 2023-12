Faxineira é ofendida por cliente em shopping: "Sua palhaça analfabeta"

Uma funcionária da limpeza do Shopping Vale do Aço, em Itapatinga (Minas Gerais), sofreu agressões verbais de uma cliente enquanto trabalhava na quarta-feira (27/12). A faxineira limpava o corredor e alertou a cliente, que levava a filha nos braços, acerca do risco de queda no local. "Você não passa de uma faxineira analfabeta. Eu sou rica e estou de férias. Você está no seu lugar, lugar certo, que é seu. Sua palhaça analfabeta", teria dito a mulher.

A funcionária permaneceu no local e respondeu: "Sou faxineira com muito orgulho". Depois do ocorrido, ela teve crise de hipertensão e taquicardia e recebeu atendimento médico.

Uma cliente com uma criança no colo atacou verbalmente uma profissional de limpeza em um shopping em Minas Gerais:



A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência e colheu depoimentos de funcionários e de outros clientes, bem como as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. A agressora foi identificada, mas não localizada. Ela dirigia um carro modelo Punto com placa de São Paulo.

Em nota, o Shopping Vale do Aço disse que a funcionária foi acolhida prontamente e que as medidas cabíveis serão tomadas. "Repudiamos veementemente qualquer forma de discriminação e reforçamos nosso compromisso em assegurar um ambiente seguro e acolhedor para todos", publicou a empresa nas redes sociais.