Mãe de menina de 12 diz que filha engravidou após usar toalha do padrasto

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) apura possível estupro de vulnerável após uma menina dar à luz aos 12 anos, no último domingo (24/12), na cidade de Mimoso do Sul. O padrasto da garota é o principal suspeito do abuso sexual, de acordo com apurações iniciais da polícia.

A mãe da menina e o padrasto explicaram que a gravidez ocorreu porque ela usou a toalha do homem e que ela também costumava vestir suas cuecas.

Com a justificativa, a equipe do hospital, que fez o parto, notificou a ocorrência à Polícia Militar com suspeita de estupro de vulnerável.



Segundo informações do jornal O Globo e da Polícia Militar do Espírito Santo, a menina chegou ao Hospital Apóstolo Pedro com o bebê nos braços, ainda com o cordão umbilical conectado ao corpo, e acompanhada da mãe. O recém-nascido estava saudável, segundo os médicos. Mesmo assim, o bebê foi levado a outro hospital para realizar exames, já que não houve acompanhamento médico durante a gestação.

O Correio contatou a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Espírito Santo para apurar mais detalhes do caso. A corporação, em nota, confirmou a investigação, mas negou a publicação dos detalhes. "Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados", explicou.