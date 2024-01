Quem escolheu Praia Grande, no litoral paulista, para passar a virada de ano não verá mais a tradicional queima de fogos quando os relógios marcarem 0h. Isso porque as balsas que abrigavam os fogos de artifícios foram atingidas por fortes ondas e os artigos que causam o show de brilho no céu foram lançados ao mar.

“Na cidade de Praia Grande a violência das ondas causou o encalhe de duas balsas, cujos artefatos pirotécnicos foram lançados ao mar e posteriormente recolhidos pela Guarda Municipal”, informou a Marinha.

O órgão afirmou que as faixas da areia na praia foram isoladas pela Prefeitura para garantir a segurança dos banhistas devido à “violência das ondas”.

O cenário violento do mar não é exclusivo de Praia Grande. No Guarujá, a queima de fogos também foi cancelada pela empresa responsável “por conta das condições adversas do mar e do vento”.

Em Santos, as fortes ondas fizeram com que as balsas que abrigam os fogos fossem reduzidas e levadas em uma área mais reservada, longe da violência do mar.

A Marinha aconselha às pessoas que passam a virada do ano no mar “cautela”, “especialmente aos condutores de embarcações de pequeno porte, mais vulneráveis a essa condição de mar”.