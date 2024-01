Pai é preso por estuprar e filmar a própria filha de 4 anos

Um homem, de 27 anos, foi preso pela Polícia Civil, suspeito de estuprar a própria filha, de 4 anos, em Ubá, na Zona da Mata Mineira.



Para prender o homem, a PC deflagrou a Operação Melatron nesta segunda-feira (22/1). Segundo a polícia, uma denúncia contra o homem foi feita na sexta-feira (19/1).



Na segunda, os agentes foram até a casa do suspeito. Em conversa com vizinhos, relataram que o homem tinha costume de tirar fotos de mulheres, adolescentes e crianças, sem o consentimento delas.



"A partir de então, os investigadores tentaram realizar abordagem do suspeito a fim de entrevistá-lo, porém, ao perceber a aproximação dos policiais de sua residência, o investigado empreendeu fuga pulando em diversas casas, inclusive, invadindo uma creche. Após intensa perseguição, os investigadores conseguiram capturá-lo na casa de outro morador do bairro", informou a PC.

Estupro e fotos da própria filha

Após ser capturado, os policiais levaram o rapaz até a casa dele. Lá, tiveram acesso ao celular e ao computador e encontraram fotos e vídeos da filha dele, de 4 anos, em posições sexuais.



Além disso, encontraram imagens do homem abusando sexualmente da própria filha. Também foram encontradas imagens de vizinhas.



O homem foi preso em flagrante. A investigação do caso continua, a partir das imagens encontradas pela Polícia Civil.