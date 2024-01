Em regime aberto, Suzane Von Richthofen dá à luz ao primeiro filho

Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, deu à luz o primeiro filho, na sexta-feira (26/1). A criança nasceu no Hospital Albert Sabin, em Atibaia, interior de São Paulo, local onde o pai do bebê trabalha, o médico Felipe Zecchini Muniz.

A informação foi divulgada pelo colunista Ullisses Campbell, do O Globo. Suzane está, atualmente, cumprindo pena em regime aberto. Segundo o jornalista, o bebê se chama Felipe, o mesmo nome do pai, mas não deve receber o sobrenome da mãe.

A família paterna quer evitar que a criança fique marcada pelo crime cometido por Suzane, que é um dos mais conhecidos em todo o país. Por isso, o bebê deve ser registrado apenas com o sobrenome do pai.

De acordo com Campbell, autor do livro que conta a história do homicídio praticado por Suzane contra os pais, com ajuda dos irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, os funcionários do hospital onde Richthofen deu à luz foram proibidos de fotografar e conversar com a paciente sobre outro assunto além do nascimento da criança. Quem descumprisse a ordem seria demitido. Suzane ficou dois dias internada para o parto cesárea.