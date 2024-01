Acidente causa vazamento de ácido sulfônico e rio é tomado por espuma

Um acidente que ocorreu na tarde desta segunda-feira (29/1) na SC-418, em Serra Dona Francisca, em Joinville, no Norte de Santa Catarina, resultou em um desastre ambiental. Após um caminhão carregado de ácido sulfônico tombar e pegar fogo, o material chegou até o Rio Seco, que deságua no Rio Cubatão, formando uma espuma branca.

Com a gravidade do ocorrido, a prefeitura do município decretou situação de emergência. A carga transportada pelo veículo acidentado era ácido sulfônico ONU 2586, substância utilizada na fabricação de detergentes e produtos de limpeza em geral. O vazamento, que ocorreu no km 16 da rodovia, resultou no escorrimento do produto químico até atingir o rio.

O trecho onde ocorreu o acidente foi interditado por tempo indeterminado, enquanto equipes da Polícia Militar Ambiental de Joinville monitoram a situação. A Polícia Civil já iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do incidente.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão precisou ser fechada preventivamente para evitar a captação de água contaminada. Um gabinete de crise também foi instalado na cidade para coordenar as ações de emergência.

A Companhia Águas de Joinville está conduzindo análises constantes para garantir a ausência de resíduos do produto químico e emitiu um alerta sobre os níveis dos reservatórios, que estão diminuindo rapidamente, o que intensifica a preocupação com possíveis impactos na oferta de água para a população.

Diante da gravidade da situação, as autoridades locais pedem à população que evite o contato com as águas afetadas e siga as orientações de segurança. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves no acidente.