Queda de ponte: Bombeiros confirmam o desaparecimento de duas pessos

Duas pessoas estão desaparecidas após desabamento da ponte que liga o Tocantins e o Maranhão, neste domingo (22/12). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBM-MA). A corporação também informou que uma outra pessoa foi socorrida e encaminhada ao hospital de Estreito (MA). Uma morte morte foi confirmada até o momento.

O CBM-MA pede à população que evite se aproximar do local, a fim de garantir a segurança de todos, além de "facilitar o trabalho das equipes de emergência".

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), por meio das redes sociais, havia informado que uma pessoa havia morrido. Barbosa também afirmou que entrou em contato com o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), e com o ministro dos Transportes, Renan Filho.

A ponte liga os municípios de Aguiarnópolis, em Tocantins, a Estreito, no Maranhão, e foi inaugurada em 1960. O acidente afetou o tráfego na região. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), toda a BR-226/TO foi interditada.

Vereador de Aguiarnópolis (TO), Elias Junior (Republicanos) registrou o momento exato em que uma ponte que faz ligação entre Tocantins e Maranhão desaba. Ele gravava um vídeo em que fazia uma denúncia das condições da via.