Vídeo mostra brasileiros deportados dos EUA com algemas nos pés e mãos

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o grupo com 88 pessoas deportadas dos Estados Unidos chegou ao Brasil na noite desta sexta-feira (24/1). Eles foram algemados para voltarem ao país. Nas imagens, é possível ver homens e mulheres com as mãos e os pés algemados.

Veja o vídeo:

Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, classificou a medida como "desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros". Lewandowski informou ao presidente Lula, na manhã deste sábado (25/1), sobre a "tentativa de autoridades dos Estados Unidos de manter cidadãos brasileiros algemados durante o voo".

"Por orientação de Lewandowski, a Polícia Federal recepcionou os brasileiros e determinou às autoridades e representantes do governo norte-americano a imediata retirada das algemas", diz o comunicado do Ministério.

O voo inicialmente tinha como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, mas precisou fazer um pouso de emergência na noite desta sexta (24), em Manaus, devido a problemas técnicos.

Com isso, Lula determinou que a Força Aérea Brasileira (FAB) enviasse uma aeronave de Brasília até a capital amazonense, para transportar os brasileiros até o destino final.

O avião saiu da capital federal às 13h. A FAB também enviou profissionais de saúde para acompanhar os deportados durante o trajeto até BH.