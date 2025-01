Funai e PF determinam saída de companheiro de indígena de dentro de TI, em RO

Uma operação da Polícia Federal em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) cumpriu, nesta terça-feira (28/1) um mandado de busca e apreensão dentro da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau, em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, contra o companheiro de um indígena que mora no local.

Conforme as investigações, um indivíduo que vive na terra indígena por ser casado com um indígena estaria envolvido com o crime de exploração e venda ilegal de madeira extraída da terra indigena. Porém, em função das práticas criminosas, a própria comunidade já havia pedido que o suspeito deixasse o local para garantir a proteção dos moradores e da própria Terra Indígena.

A Funai oficiou o suspeito e deu um prazo para que ele deixe o local. O tempo estipulado não foi divulgado.

A operação da Polícia Federal realizada em apoio à Funai recebeu o nome de Outliers. O termo é utilizado para descrever dados, pessoas ou situações que se destacam da média ou do padrão geral.