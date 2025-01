Vereador investigado por termo racista usou "negrice" como sinônimo de bobagem

Presidente da Câmara Municipal de Independência, no Rio Grande do Sul, o vereador José da Silva Richter (MDB) será investigado pela Polícia Civil gaúcha por usar um termo racista durante discurso, em uma sessão realizada no dia 20 de janeiro deste ano.

Na fala, o vereador pronunciar a palavra "negrice" como sinônimo de bobagem para referir-se à gestão do ex-prefeito de Independência João Edécio (PRD). O atual mandatário da cidade, Eduardo Marasca, é correligionário de José Richter.

Expressão "não apropriada"

De acordo com publicação do portal G1, José da Silva Richter disse, em nota, que sua fala foi "inapropriada" e classificou sua fala como "inapropriada" e que ele foi "infeliz na colocação (uso da 'expressão negrice')".

O Correio tenta contato com o vereador e com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para atualizar as informações sobre o caso.

Confira nota na íntegra:

"Em retorno ao questionamento acerca da minha fala perante a Tribuna desta Câmara de Vereadores, quando, dentro de um contexto geral utilizei a expressão ‘negrice”, tenho a dizer que realmente usei a expressão não apropriada e fui infeliz na colocação. Entretanto, jamais tentei usar um termo no sentido racista, mas compreendo que trata-se de uma fala equivocada. Naquele momento da fala (reconheço que equivocada) estava estarrecido e muito indignado com a inscrição do nosso Município no CADIN, em decorrência da má gestão do governo anterior, fato que acarreta muitos prejuízos ao nosso Município.