Adolescente e pastor morrem afogados durante batismo em rio

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Hendiel Rane Estevão de Oliveira Domingos, e o pastor Edmilson Melo morrem afogados após serem levados por correnteza do Rio Guandu, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu depois de um batismo promovido por uma igreja evangélica.

De acordo com o relato da mãe da garota, Hosana da Cruz, à rádio Tupi, Hendiel estava nadando com outro jovens quando ela se afogou e que o tentar salvá-la, o pastor foi levado pela correnteza. Hosana, que presenciou o afogamento da filha, disse que a cena "perder um filho é uma dor que nunca vai sair da minha cabeça".

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a corporação foi acionada por das 11h50 do domingo (26/7). Ele relata que os corpos das vítimas foram encontrados já sem vida, sendo que o corpo da menina foi encontrada ainda no domingo enquanto o corpo do pastor foi encontrado às 17h de segunda-feira (27/1).

Em nota, divulgada por meio de suas redes sociais, a Igreja Evangélica Apostólica lamentou a morte do pastor e manifestou pesar às famílias das vítimas.