Suspeita de matar três pessoas com bolo envenenado recebeu arsênio pelo correio

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) apontou que Deise Moura dos Anjos, suspeita de matar três pessoas durante uma confraternização de Natal por meio de um bolo envenenado, recebeu arsênio em uma entrega pelos Correios. A informação é da CNN.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em busca de maiores informações, e com a defesa de Deise Moura dos Anjos, em busca de uma manifestação. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

De acordo com as autoridades, dados solicitados à estatal mostraram a assinatura da suspeita no comprovante de entrega de uma encomenda de arsênio.

Deise pesquisou sobre a substância na internet antes dos crimes e tentou encobrir seus rastros. Suspeita de matar o sogro em setembro de 2024, ela tentou cremar o corpo dele para esconder vestígios do crime.

A mulher está presa temporariamente desde 5 de janeiro por triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio. Ela é suspeita de ter envenenado um bolo com arsênio, oferecido durante uma celebração de Natal. Três pessoas morreram e duas pessoas foram internadas.

Após exumação do corpo, foi confirmado que o sogro de Deise, Paulo Luiz dos Anjos, também foi envenenado com arsênio. O veneno foi encontrado em amostras de leite em pó.