Rifa para trazer cinzas de fotógrafo desaparecido em Paris atinge 30%

A rifa solidária criada pela família de Flávio de Castro Sousa, fotógrafo de Belo Horizonte que morreu em Paris, na França, em novembro de 2024, atingiu pouco mais de 30% do necessário. A arrecadação tem objetivo de arcar com os custos da cremação do corpo do mineiro, traslado das cinzas e envio, junto com alguns pertences, para o Brasil. O processo não é custeado pelo Itamaraty. A rifa pode ser acessada por este link.

O link para a compra dos números foi aberto há quatro dias, no último sábado (25/1). Ao Estado de Minas, a mãe de Flávio, Marta Maria de Castro, disse que até a tarde desta quarta-feira (29/1) cerca de mil bilhetes já haviam sido vendidos, o que corresponde a um terço do valor total.

Pelas redes sociais, a mulher afirmou que uma bicicleta da marca OGGI, aro 29, profissional, avaliada em R$ 8 mil, será sorteada. Para participar, basta escolher os números e pagar via pix. O prémio será entregue no Brasil, no dia 25 de abril.

Cada número custa R$20 e, conforme o site da rifa, a expectativa é que sejam vendidos três mil números, totalizando em R$60 mil. Até esta tarde, 1115 bilhetes foram reservados. No entanto, segundo Marta, mesmo com a reserva algumas pessoas não têm concluído a compra com o envio do valor.

“A família está totalmente abalada. Todo mundo muito triste. Ninguém esperava por esse desfecho. E eu como mãe pior ainda. Ele era meu único filho e eu nunca esperava. É uma coisa inexplicável. A despesa para trazer as cinzas parte da família, e eu tenho outros custos em casa e que resolver as coisas dele”, disse.

Desaparecimento

O corpo de Flávio foi encontrado no Rio Sena, em 4 de janeiro, 39 dias depois que seu desaparecimento foi notificado às autoridades francesas. O mineiro desembarcou em Paris no início de novembro para participar do casamento de uma amiga. Após a cerimônia, decidiu prolongar a estadia, enquanto seu acompanhante, Lucien Esteban, voltou ao Brasil, como planejado. A última publicação de Flávio nas redes sociais foi no dia 25 de novembro. À noite, se encontrou com Alex Gautier, amigo francês que conheceu pelo Instagram, no bairro de Châtelet.

Imagens de câmeras de segurança registraram os últimos momentos em que Flávio foi visto: caminhando sozinho e aparentando desorientação às margens do Rio Sena, na madrugada de 26 de novembro, dia em que deveria retornar ao Brasil depois de um mês na França.

Na véspera do voo, segundo informações de amigos, ele caiu no Rio Sena e foi hospitalizado por hipotermia. Após receber alta, visitou a imobiliária para estender sua estadia por mais um dia e, na sequência, informou aos amigos que descansaria antes de sair para jantar. Às 19h30, enviou sua última mensagem. Depois disso, não houve mais notícias.

Horas depois, entre 1h e 2h da madrugada, câmeras captaram sua imagem próxima ao rio, andando sozinho e desorientado, até se sentar próximo à água. Minutos depois, quando a câmera retorna ao local, Flávio não está mais lá.