InícioBrasil
LOTERIAS

Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

Saiba Mais

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Card Loterias para Webstory — LOTOFÁCIL
    01-04-06-07-09-10-11-13-14-17-18-20-21-26-25 Foto: Reprodução/Loterias Caixa
  • Card Loterias para Webstory — QUINA
    01-29-32-33-56 Foto: Reprodução/Loterias Caixa
  • Card Loterias para Webstory — TIMEMANIA
    04-10-22-26-32-35-52. O time do coração é o 39 - Floresta (CE) Foto: Reprodução/Loterias Caixa
  • Card Loterias para Webstory — + MILIONÁRIA
    07-08-10-23-38-42. Os trevos sorteados foram: 1-2 Foto: Reprodução/Loterias Caixa
  • Card Loterias para Webstory — DIA DE SORTE
    07-08-10-11-22-24-26. O mês da sorte é 10-outubro Foto: Reprodução/Loterias Caixa
  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/05/2026 21:24
SIGA
x