De Mamonas a Rick: os acidentes aéreos que chocaram o Brasil

A queda do helicóptero que matou o cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, na última segunda-feira (21/9), em Santa Catarina, se soma a uma série de acidentes aéreos que marcaram a história recente do Brasil. Em diferentes épocas, tragédias envolvendo músicos, atletas e jornalistas interromperam carreiras e mobilizaram o país.

Entre os casos estão as mortes dos cinco integrantes dos Mamonas Assassinas, em 1996; a tragédia com a delegação da Chapecoense, em 2016; a queda que matou o jornalista Ricardo Boechat, em 2019; e os acidentes que vitimaram os cantores Gabriel Diniz, também em 2019, e Marília Mendonça, em 2021.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

Mais recentemente, em junho deste ano, o cantor norte-americano Oliver Tree também morreu em um acidente envolvendo dois helicópteros no Rio de Janeiro.

Mamonas Assassinas

Em 2 de março de 1996, o avião que levava os cinco integrantes dos Mamonas Assassinas caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo. Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli morreram no acidente, assim como outras quatro pessoas que estavam na aeronave.

O grupo havia alcançado enorme popularidade em pouco mais de um ano de carreira. A aeronave havia partido de Brasília com destino a Guarulhos. Durante a aproximação para o aeroporto, o piloto arremeteu após uma tentativa de pouso.

O avião acabou se chocando contra a Serra da Cantareira. Investigações realizadas à época apontaram uma combinação de falhas envolvendo piloto, controle de voo e fiscalização da empresa responsável pela aeronave.

Chapecoense

Em 29 de novembro de 2016, a tragédia deixou de atingir apenas o universo artístico e chocou o futebol brasileiro. O avião da empresa boliviana LaMia que levava a delegação da Chapecoense caiu em uma região montanhosa próxima a Medellín, na Colômbia.

A equipe catarinense viajava para disputar contra o Atlético Nacional a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Ao todo, 71 pessoas morreram. Entre as vítimas estavam jogadores, integrantes da comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulantes. Seis pessoas sobreviveram.

A investigação apontou que a aeronave ficou sem combustível durante o voo. Autoridades colombianas também indicaram responsabilidades relacionadas às decisões do piloto, da companhia aérea e dos órgãos reguladores.

Ricardo Boechat

Em 11 de fevereiro de 2019, foi a vez de um dos jornalistas mais conhecidos do país morrer em um acidente aéreo. Ricardo Boechat, então com 66 anos, estava em um helicóptero que retornava de Campinas para São Paulo quando a aeronave caiu na Rodovia Anhanguera.

O piloto também morreu. Segundo relatos registrados na época, o helicóptero apresentou um problema durante o voo e tentou realizar um pouso de emergência antes de atingir um caminhão que trafegava pela rodovia.

Boechat havia ido a Campinas para dar uma palestra e seguia de volta para São Paulo quando ocorreu o acidente.

Gabriel Diniz

Meses depois, em 27 de maio de 2019, o país voltou a ser surpreendido pela morte de um cantor em um acidente aéreo. Gabriel Diniz, conhecido pelo sucesso Jenifer, morreu aos 28 anos após a queda de um monomotor em uma área de mangue no município de Estância, em Sergipe. Os dois pilotos que estavam na aeronave também morreram.

O acidente aconteceu quando Gabriel estava em ascensão na carreira. O sucesso de Jenifer havia colocado o cantor entre os nomes de maior destaque da música brasileira naquele momento.

Marília Mendonça

Em 5 de novembro de 2021, outra tragédia atingiu a música brasileira. Marília Mendonça morreu aos 26 anos na queda de um avião bimotor em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

A cantora estava acompanhada do produtor Henrique Ribeiro, do tio e assessor Abicieli Silveira Dias e dos pilotos Geraldo Martins de Medeiros Júnior e Tarciso Pessoa Viana. Nenhum dos cinco ocupantes sobreviveu.

Antes da queda, a aeronave atingiu um cabo de uma linha de transmissão de energia. A Cemig confirmou o rompimento do cabo. Marília estava no auge da carreira e havia se tornado um dos principais nomes da música sertaneja no país. A notícia provocou uma onda de homenagens de artistas e fãs e teve repercussão nacional.

Oliver Tree

Em 14 de junho de 2026, outro acidente aéreo envolvendo um artista internacional também repercutiu no Brasil. O cantor norte-americano Oliver Tree morreu aos 33 anos na colisão entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

O músico estava no país durante uma turnê e seguia com amigos para a região de Angra dos Reis. O acidente deixou seis mortos.

Rick

Agora, a tragédia volta a atingir um artista conhecido do público brasileiro. Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, morreu aos 59 anos após o helicóptero em que viajava desaparecer durante um voo em Santa Catarina.

A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim e perdeu contato na tarde de segunda-feira (21). Os destroços foram localizados nesta terça-feira (22), em uma área de difícil acesso na Serra catarinense. As cinco pessoas que estavam a bordo morreram.

As buscas envolveram cerca de 40 bombeiros, cães farejadores, drones com câmeras térmicas e aeronaves. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) participam da apuração das causas da queda. Até o momento, não há conclusão oficial sobre o que provocou o acidente.

A morte de Rick acrescenta mais um nome conhecido à lista de artistas brasileiros e estrangeiros cuja trajetória foi interrompida por acidentes aéreos que permaneceram na memória do público.