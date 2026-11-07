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INVESTIGAÇÃO

Caminhão com provas do Enem é arrombado no Triângulo Mineiro

Criminosos furtaram mercadorias de dois veículos; o terceiro transportava provas do Exame Nacional do Ensino Médio

Os cadernos coloridos identificam as diferentes versões da prova do Enem 2026, que conta com 90 questões objetivas em cada dia de aplicação, além da redação no primeiro domingo - (crédito: MEC /Divulgação)
Os cadernos coloridos identificam as diferentes versões da prova do Enem 2026, que conta com 90 questões objetivas em cada dia de aplicação, além da redação no primeiro domingo - (crédito: MEC /Divulgação)

Às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), três caminhões foram arrombados durante a madrugada deste sábado (7/11), na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Criminosos furtaram mercadorias de dois veículos. O terceiro transportava provas do exame, mas os invólucros com os materiais permaneceram lacrados e intactos.

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A ocorrência foi registrada em um posto no quilômetro 184 da rodovia, na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, os autores, ainda não identificados, violaram os três caminhões estacionados no local.

Saiba Mais

O primeiro veículo teve uma quantidade não especificada de mercadorias furtada. O segundo transportava produtos diversos, incluindo brinquedos, enfeites natalinos e fitas adesivas. A quantidade de materiais levados também não foi informada.

Já o terceiro caminhão havia saído de São Paulo com destino ao Ceará e transportava exclusivamente provas do Enem. Durante a verificação do compartimento de carga, os militares encontraram uma caixa aberta, mas os dois invólucros lacrados que estavam dentro dela foram preservados.

Agentes e peritos da Polícia Federal compareceram ao posto para realizar os trabalhos de investigação e perícia. Durante a ocorrência, foram recolhidos um alicate supostamente utilizado no crime e um lacre rompido.

A coordenadora municipal do Enem em Uberaba foi comunicada sobre o ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis pelos furtos.

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Quéren Hapuque - Estado de Minas

Por Quéren Hapuque - Estado de Minas
postado em 07/11/2026 19:33
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