Concursos da Polícia Militar e dos Bombeiros de Pernambuco ofertam mais de 3.300 vagas

Já estão abertas as inscrições dos Concursos Públicos do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco (CBMPE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). São mais de 3.300 oportunidades para profissionais de nível médio e superior. As remunerações podem passar dos R$ 10.800.

O certame do Corpo de Bombeiro Militar conta com 60 vagas para Segundo-Tenente e 600 para Soldado. Já o concurso da Polícia Militar, são 300 vagas para Segundo-Tenente e 2.400 para Soldados.

Em todos os casos, é necessário que o candidato tenha no máximo 30 anos na data da inscrição e possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. Para as vagas de Segundo-Tenente da CBMPE, entre os requisitos, está formação superior em qualquer área do conhecimento. Já para o mesmo cargo da PMPE, é preciso bacharelado em Direito.

As inscrições devem ser realizadas até as 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 13 de dezembro de 2023, no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 14 do mesmo mês.

As provas do concurso do CBMPE estão previstas para serem aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024; e da PMPE, em 28 de janeiro. Os exames dos dois certames serão aplicados em três cidades pernambucanas: Recife, Caruaru e Petrolina.



Os candidatos devem se manter atentos ao site da organizadora, que é o canal oficial dos concursos, para ficarem por dentro de todos os detalhes e etapas das seleções.



Sobre o Instituto AOCP



É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

SERVIÇO

Instituto AOCP

www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br

Chat IAOCP – no próprio site da organizadora

Telefone: 44 3013-4900