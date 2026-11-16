Plano de Saúde Best Senior lança campanha Novembro Black no DF com 40% de desconto, carência zero e isenção de coparticipação

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O Plano de Saúde Best Senior apresenta a campanha Novembro Black para a contratação de planos no Distrito Federal voltados para o público a partir de 44 anos. A condição promocional oferece 40% de desconto total, aplicados como 20% de abatimento na 1ª e na 2ª mensalidade. Na modalidade Individual (Pessoa Física), os valores partem de R$ 554,24 no 1º e 2º mês no produto Classic Enfermaria (faixa etária de 44 a 48 anos). Para o segmento Empresarial (Pessoa Jurídica, de 1 a 99 vidas), as mensalidades iniciam em R$ 486,78 no 1º e 2º mês na mesma acomodação e faixa etária.

Ambas as modalidades contam com o diferencial de isenção total de coparticipação e o benefício de carência zero após 24 horas para consultas e exames para novos clientes sem plano anterior (conforme aditivo contratual, permitindo o uso imediato desses serviços). Para quem já possui plano de saúde em outra operadora, a campanha disponibiliza estudo de aproveitamento de carências, com possibilidade de obter até 100% de isenção nos prazos.

Rede credenciada de referência, benefícios e abrangência nacional

Os beneficiários do Plano de Saúde Best Senior contam com uma estrutura de atendimento médico-hospitalar e diagnóstica composta por instituições de referência no Distrito Federal. A cobertura inclui o Grupo Santa Lúcia (com unidades na Asa Sul, Asa Norte, Gama e a Unidade Avançada Taguatinga), o Hospital Anchieta (em Taguatinga e Ceilândia) e o CBV Hospital de Olhos. Para exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, a rede oferece o atendimento dos laboratórios Sabin, Santa Paula e Núcleos Radiologia e Medicina Nuclear.



Além do atendimento médico regional, os beneficiários do Plano de Saúde Best Senior têm acesso a um clube de benefícios que garante até 30% de desconto na compra de medicamentos nas redes parceiras Pague Menos e Extrafarma. Em viagens ou deslocamentos pelo país, os clientes contam com cobertura nacional para urgência e emergência por meio do Sistema Abramge.



Serviço e Contato:



O Plano de Saúde Best Senior oferece suporte completo através de seus canais de atendimento na capital federal.



Endereço: SBS Quadra 2, Lote 15, Bloco E, Sala 303, Asa Sul – Brasília/DF

Telefone: (61) 2017-7333

Site: bestsaude.com.br/distrito-federal

Registro ANS: nº 42176-6

Informações Legais e Promocionais:

*Promoção Novembro Black válida para contratação de novos planos para Pessoa Física Classic Enfermaria ANS Nº 507.595/26-5 e Apartamento ANS Nº 507.588/26-2; Produto Prime Apartamento ANS Nº 507.589/26-1; Produto Platinum Apartamento ANS Nº 507.590/26-4; e planos Pessoa Jurídica Best Senior (de 1 a 99 vidas); não aplicável a clientes existentes. A condição promocional é válida entre o período de 04/11/2026 a 30/11/2026. Economia equivalente a 20% de desconto na 1ª e na 2ª mensalidade (totalizando 40% de desconto promocional). Plano Individual (Pessoa Física) a partir de R$ 554,24 no 1º e 2º mês no produto Classic Enfermaria (faixa de 44 a 48 anos) e plano Empresarial (Pessoa Jurídica) a partir de R$ 486,78 no 1º e 2º mês no produto Classic Enfermaria (faixa de 44 a 48 anos). Planos sem cobrança de coparticipação. Clientes que aderirem ao Plano de Saúde Best Senior e não possuírem plano de saúde anterior terão carência zero para consultas e exames após 24 horas da vigência do aditivo contratual, permitindo o uso imediato desses serviços. Clientes que migrarem de outro plano de saúde para o Plano de Saúde Best Senior passarão por um estudo de aproveitamento de carências, podendo obter isenção de 100% das carências. Caso não seja aprovado, prevalecerão as normas e carências do contrato. O desconto de até 30% em medicamentos nas redes parceiras Pague Menos e Extrafarma e a cobertura de urgência e emergência em trânsito pelo sistema Abramge seguem as condições regulamentadas em contrato. Consulte condições. ANS 42176-6.