Conheça a 17ª edição do projeto Escolha a Escola do seu Filho

Em 2023, o Correio Braziliense apresenta a 17ª edição do projeto Escolha a Escola do seu Filho. Responsável por destacar os principais aspectos da educação brasileira, o especial conta com a participação de escolas tradicionais do Distrito Federal para abordar diferentes temas voltados ao ambiente pedagógico.

Produzido e realizado pelo CB Brands, estúdio de conteúdo do jornal, os conteúdos criados auxiliarão pais e responsáveis a escolher a escola que atenda melhor às necessidades dos seus filhos. Para este ano, as principais tendências da educação serão aprofundadas por meio de diferentes formatos de materiais, que serão veiculados no impresso e no digital.

"O projeto, considerado um dos mais antigos do nosso jornal, abre portas para que sejam feitas avaliações voltadas ao meio educacional. Sabemos que o tema é extremamente relevante para as famílias da cidade e, por essa razão, buscamos trazer novos formatos de conteúdos para ajudar nesse caminho de extrema relevância, que é o processo de formação das crianças e adolescentes”, conta Sueli Parente, gerente de Marketing do Correio.

Saiba mais sobre as instituições participantes do projeto:

Marista Asa Norte e Asa Sul

As instituições de ensino promovem uma educação de excelência pautada em valores cristãos. Fazem parte de uma rede mundial de colégios com 206 anos que inovam sem abrir mão da tradição. Tratam-se de escolas que possuem como fim a formação de pessoas tecnicamente competentes e humanamente sensíveis e comprometidas com a construção de um mundo melhor.

O intuito da rede é formar cidadãos completos que sigam para um futuro brilhante, preparando-os para uma vida de protagonismo, conectada com o mundo. Da mente inovadora ao coração solidário, os estudantes desenvolvem as suas habilidades a partir do contato com a natureza, a tecnologia e, claro, uns com os outros.

SIS Swiss International School

A SIS Swiss International School Brasília é uma escola bilíngue (português e inglês) em período integral que combina o currículo brasileiro com os programas reconhecidos do International Baccalaureate (IB). Além do bilinguismo por imersão, os alunos da SIS Brasília ainda aprendem alemão como língua estrangeira e também têm a oportunidade de aprenderem francês.

A SIS Swiss International School é um grupo de escolas particulares, presente no Brasil, na Suíça e na Alemanha com 17 escolas que, juntas, têm o propósito de formar cidadãos globais com uma forte consciência de suas origens. O currículo é complementado com uma variedade de oportunidades, além da sala de aula, que enriquecem as experiências de aprendizado.

Leonardo da Vinci

Fundado em 1969, o Centro Educacional Leonardo da Vinci oferece um ensino pautado em ética, inovação, responsabilidade social e ambiental. Do 1º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, tem como finalidade oferecer uma educação plena e de excelência. Acreditam que a ação de educar envolve o confronto de ideias e a resolução de conflitos, condições fundamentais para que o estudante possa desenvolver-se plenamente e descobrir o que há de melhor em si mesmo e no próximo.

Ofertam aos alunos um projeto pedagógico que permite a formação de cidadãos éticos, competentes, íntegros, solidários, criativos, empreendedores e preparados para enfrentar e vencer desafios, a viver em equilíbrio consigo mesmos, com o seu ambiente e com o seu próximo, de forma digna e edificante, por meio do conhecimento e dos exemplos oferecidos pelos professores, equipe pedagógica, funcionários e diretores.

Maria Montessori

A Escola Maria Montessori, fundada em julho de 1970, é referência nacional na educação montessoriana. A infraestrutura proporciona aos alunos o conforto e a segurança necessários para que o aprendizado aconteça da forma mais natural e integral possível. Os prédios, da educação infantil, do ensino fundamental e ensino fundamental II, contam com salas de aulas amplas e equipadas com um vasto acervo de materiais montessorianos, laboratórios, áreas de recreação e um moderno ginásio de esportes, um mantenedor de animais silvestres (legalizado pelo IBAMA), piscinas, parquinhos com brinquedos para todas as idades, além de um trenzinho e um carrossel.

A Escola Maria Montessori pertence à Província Carmelitana de Santo Elias, ligada à Ordem do Carmo - criada, há 800 anos, no Monte Carmelo - Israel. No Distrito Federal, freis e padres ainda desenvolvem diversos serviços paroquiais. Além dessas atividades, a Província Carmelitana de Santo Elias, Sociedade Civil de Fins Filantrópicos, mantém projetos de assistência social e formação profissional para crianças e jovens de baixa renda, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Palmas, Rio de Janeiro e São Paulo.

Colégio Doppler

A missão do Colégio Doppler é inovar a educação do Distrito Federal oferecendo uma nova forma de ensino, de excelência, tendo por norte os mais altos valores educacionais de modo a estabelecer um novo padrão na maneira de formar cidadãos críticos, dedicados e comprometidos com o desenvolvimento e com a implementação de soluções para os problemas da humanidade, oferecendo assim, para a sociedade, jovens solidários, criativos e de livre pensamento, competentes intelectual e socialmente.

Católica

As características da educação católica estão orientadas para o desenvolvimento das dimensões do ser humano. Essa educação vai além do acúmulo de informações, propondo o crescimento de habilidades em um processo de ensino e aprendizagem a partir da contextualização, experiência, reflexão, ação e avaliação.

O Colégio Católica Brasília (CCB) compõe uma das dez unidades de missão da União Brasileira de Educação Católica (UBEC). Desde 1986, o CCB tem a missão de educar integralmente crianças, adolescentes e jovens nos diversos segmentos da educação básica para que se torne cidadão global capaz de agir com responsabilidade social e ambiental.

A Proposta Pedagógica coloca o estudante como protagonista de seu aprendizado e o professor como facilitador do processo de ensino. Com um caráter dinâmico, flexível e criativo, o currículo evangelizador possibilita construir conhecimentos significativos a partir dos valores, das diversidades de pensamento e da inclusão social.

Sigma

Com mais de 40 anos em Brasília, a escola é reconhecida pela excelência acadêmica, pelos resultados de aprovação e pelo olhar único para seus estudantes desde a educação infantil até o ensino médio. O propósito do Sigma é formar cidadãos globais capazes de conquistar os melhores resultados, garantindo excelência acadêmica e acolhimento aos estudantes, sempre com o olhar para os três pilares que formam a essência da escola: excelência acadêmica, competência socioemocional e protagonismo no mundo.

Em todos os segmentos, busca-se despertar o potencial individual para além do conhecimento acadêmico, desenvolvendo os aspectos intelectuais e socioemocionais e preparando o estudante para os desafios de um mundo sem fronteiras. Oferecem um espaço fértil para diferentes vozes se manifestarem, com interesse e respeito pela diversidade.

Colégio Pódion

O Colégio Pódion teve seu início em 2001 como curso preparatório para os vestibulares mais difíceis e disputados no país. Com esta visão, sua política sempre foi contar com os melhores professores, um ambiente de estudo motivador e um programa de ensino desafiador. Assim, o Colégio Pódion conseguiu grandes resultados nas melhores universidades do Brasil e do exterior. Em pouco tempo este cursinho teve seu trabalho reconhecido e sua equipe técnica conseguiu o respeito nesse mercado.



Em 2010, após a experiência bem-sucedida como cursinho, o Pódion abre as portas para os alunos do ensino médio que procuram uma alternativa de excelência, tanto na formação cognitiva, quanto no desenvolvimento humano.



O sucesso alcançado trouxe a oportunidade para a instituição ampliar sua área de atuação. Como exemplo, os alunos estão entre os primeiros colocados em instituições como ITA, IME, UniCamp, USP, UnB, ESCS, entre outros.

Em 2017, com o objetivo de garantir uma melhor base e êxito na transição para o ensino médio, o Colégio Pódion inaugurou uma unidade nova, completamente reformada e com uma proposta de ensino diferenciada para os anos finais do ensino fundamental II.



Atento à evolução do ensino e buscando garantir os melhores resultados para os alunos, o Grupo Pódion, a partir de 2023, estará com mais um novo segmento em sua unidade na SGAN 913, totalmente construída e pensada para os anos iniciais do ensino fundamental I, completando assim, o ciclo da educação básica obrigatória e trazendo robustez para toda a fase preparatória para a conquista das almejadas vagas universitárias.

Sinepe

É o representante legal das mais de 591 escolas, da educação infantil ao ensino médio, de todas as regiões administrativas do DF. Quase metade das instituições particulares já são filiadas ao sindicato. Essas instituições atendem cerca de 185 mil alunos. O SINEPE/DF representa os interesses da categoria junto às instituições públicas e privadas, atuando pela classe nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Além das escolas, o Sindicato está muito próximo à comunidade do DF. Isso porque a instituição é responsável por promover um ensino de qualidade em busca da socialização do saber, da construção de valores éticos e da afirmação da cidadania plena.

Colégio Ideal

De um cursinho pré-vestibular a uma escola completa, o Colégio Ideal manteve a sua essência de reconhecer o potencial de cada aluno, mostrando que os sonhos podem ser grandes e que o caminho para realizá-los depende de esforço, uma boa preparação e da conexão com outras pessoas.

A missão da instituição é formar alunos conscientes, confiantes e preparados, capazes de ser o próprio agente transformador da sua realidade. O objetivo é tornar o aluno sempre protagonista da própria história através de projetos que auxiliam de forma completa a alcançar seus pilares: excelência acadêmica, desenvolvimento socioemocional e formação cidadã.



Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands - Estúdio de Conteúdo