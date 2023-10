Cidadãos do mundo com forte identidade cultural

Apresentado por

- (crédito: Divulgação/SIS Swiss International School)

Escola bilíngue, com ensino em português e inglês, a SIS Swiss International School Brasília atua em período integral e, para o seu processo de ensino-aprendizagem, combina o currículo brasileiro com os programas reconhecidos do International Baccalaureate (IB).

Única escola no Distrito Federal a oferecer os programas do IB desde a educação infantil, além do bilinguismo por imersão, os alunos da SIS Brasília ainda aprendem alemão como língua estrangeira e também têm a oportunidade de aprenderem francês.

Reconhecidas pelas autoridades educacionais e referências no mercado de educação, a instituição de ensino faz parte de um grupo de escolas particulares presentes no Brasil, Suíça e Alemanha.

Juntando os três países, somam-se 17 unidades que, juntas, possuem o propósito de formar cidadãos globais com forte consciência de suas origens. No Brasil, possui unidade em Brasília e no Rio de Janeiro, sendo a unidade do DF a primeira a ser fundada em território brasileiro, no ano de 2011.

Com um currículo complementado com uma variedade de oportunidades, além da sala de aula, que enriquecem as experiências de aprendizado, o grupo SIS organiza inúmeras atividades que promovem o intercâmbio internacional para os alunos da SIS.

O conceito educacional é o centro da abordagem social, pedagógica, didática e empreendedora da instituição. Cada aspecto só assume relevância quando colocado em prática no cotidiano da vida escolar.

Os alunos da SIS, juntamente com as suas necessidades de aprendizagem, estão no centro dos esforços pedagógicos do colégio. Isso é colocado em prática, levando em conta os seguintes oito aspectos: