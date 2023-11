Escola SEB oferece o ciclo completo da educação básica em novo endereço no DF

Apresentado por

- (crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands - Estúdio de Conteúdo do Correio Braziliense

Instituição que pertence ao Grupo SEB, time com mais de seis mil agentes de transformação que participam ativamente da formação de mais de 350 mil indivíduos, a Escola SEB faz parte da história de centenas de alunos que, ao longo dos anos, formaram-se com a rede, em Brasília. Atuando no Distrito Federal há quase duas décadas, o colégio busca estimular o desenvolvimento do potencial dos estudantes ao longo de todo o processo de aprendizagem.

Sabendo da importância da excelência acadêmica para a formação integral de crianças e jovens, o colégio amplia o seu escopo de atuação em 2024 com o intuito de oferecer um ciclo completo de educação básica. Para isso, a escola terá um novo endereço, na Asa Sul (SGAS 914), assumindo as atividades educacionais na atual sede do Colégio Notre Dame; e também ampliará o seu nome para Escola SEB AZ Brasília.

O termo “AZ” faz referência à metodologia utilizada pela rede. Além das ferramentas alinhadas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), utilizam-se também iniciativas capazes de desenvolver outras habilidades do aluno, como a autonomia, o senso crítico e o desenvolvimento socioemocional.

Chaim Zaher, presidente do Grupo SEB (foto: Carol Carquejeiro)

As escolas do Grupo SEB possuem os quatro segmentos da educação - educação infantil, ensino fundamental I, ensino fundamental II e ensino médio. Em Brasília, a ampliação da atuação é vista de forma positiva e tende a ser um sucesso, devido a grande expertise que a rede possui em todo o seu cenário dentro da área educacional.

“O Grupo SEB possui mais de 30 anos no mercado e, além disso, temos escolas em mais de 30 países. Somos referência no que diz respeito a excelentes resultados”, conta William Pinheiro, diretor da instituição.

Com grandes expectativas para essa nova etapa da Escola SEB, William informa que a ampliação da grade curricular envolve a possibilidade de auxiliar os estudantes desde o ensino infantil.

“Vamos ter esse aluno desde o início do processo de aprendizagem e ele ficará conosco até o ensino médio. Conseguiremos transmitir a cultura do Grupo e iremos trabalhar as nossas diversas soluções pedagógicas”, conta.

Com o objetivo de fomentar a autonomia das crianças e dos adolescentes, a Escola SEB busca desenvolver o potencial individual dos seus alunos através de um ambiente de estudo estimulante, atencioso e com ferramentas educacionais modernas, para apoiar aspectos acadêmicos e pessoais.

“A gente não pensa na escola apenas para ensinar Português, Matemática, História e Geografia. Embora isso seja realmente uma necessidade, a gente vê soluções complementares que fortalecem a formação integral desse aluno. Temos, por exemplo, projetos de leitura, projetos na área de Matemática e até projetos socioemocionais. Oferecemos um material pedagogicamente robusto”, destaca.

Tecnologia: uma aliada para a aprendizagem

A tecnologia é um fator que permeia todo o processo de ensino-aprendizagem da Escola SEB. Segundo a instituição, por meio da Plataforma AZ, é possível oferecer ferramentas para cada etapa escolar, desenvolvendo a fluência digital, o gosto pelo estudo e a personalização da aprendizagem.

“Preparamos o nosso aluno com foco na dimensão cognitiva e afetiva, sem renunciar ao que a gente cultua como valor nas relações que aqui se estabelecem: o respeito, a empatia e a solidariedade. Somos uma escola muito tecnológica e, praticamente, todas as soluções pedagógicas estão, também, no mundo digital. Existem plataformas riquíssimas, com videoaulas e material didático. É uma plataforma de aprendizagem de A a Z”, ressalta William.

William Pinheiro, diretor da Escola SEB - Notre Dame (esquerda) e Alessandro Marques, head das Escolas de Alta Performance do Grupo SEB (direita) (foto: Divulgação)

Para o diretor, esse aspecto tecnológico abre grandes possibilidades para atingir o aluno de uma forma ampla e, dessa forma, permitir um aprofundamento da aprendizagem para além da sala de aula. “A gente está falando de uma geração completamente tecnológica, que já nasceu com habilidades avançadas relacionadas a essa área”, informa.

No entanto, William destaca que, ainda que haja uma grande atuação por meio de ferramentas tecnológicas, há aspectos que são imprescindíveis para o crescimento do aluno e que vão além dos meios digitais para permitir um desenvolvimento pleno. “A gente sabe que, através da tecnologia, nem todas as habilidades são desenvolvidas por completo. Por isso, usamos a tecnologia a nosso favor e não como um fim. Através dela, conseguimos alcançar o nosso estudante na sua totalidade”, complementa.