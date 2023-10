Apresentado por

A FGR chega na capital com seu mais novo Condomínio Horizontal, o Jardins Genebra, com o objetivo de resgatar o prazer de viver em um lugar onde a segurança e a liberdade de viver fazem parte do projeto, ideais que nortearam a idealização de Brasília. A maior incorporadora do Centro-Oeste, com 37 anos de mercado, começou com obras públicas e encontrou na iniciativa privada seu lugar de destaque, com qualidade em projetos e obras extremamente bem executadas e entregues.

A localização escolhida para seus empreendimentos é uma região bucólica encantadora, formada por vales, que resulta em um visual inesquecível e possui um clima ameno em plena valorização. Com apenas 15 minutos de distância da Ponte JK, o local entre o Lago Sul e o Lago Norte tem tudo para se desenvolver de forma organizada e sustentável. Trata-se de uma área que está gerando muito interesse comercial, possibilitando grandes investimentos.

O empreendimento conta com a recém-construída rodovia DF-456, que favorece o fluxo da região. A melhoria valoriza as chácaras que margeiam a via, permite uma facilidade para os moradores de Sobradinho dos Melos e oferece mais uma opção de pista que dá no portão do Condomínio Jardins.

A marca, já associada à qualidade nos empreendimentos e ao conceito de morar bem, trouxe para Brasília um de seus condomínios horizontais, o Jardins Genebra. Com uma área cercada de natureza e infraestrutura sensacional, usando apenas matéria prima de qualidade, o condomínio oferece lazer privado, academia, quadras esportivas e outras facilidades para fazer com que as famílias estejam em segurança e possam conviver da melhor forma possível, criando um verdadeiro senso de comunidade.









Entrar em um mercado pela primeira vez é desafiador, mas os donos da incorporadora e seu time de executivos fizeram com que a recepção do padrão “Jardins” em Brasília fosse um sucesso.

Nessa bagagem, veio o case de maior sucesso desses produtos que tanto fazem sucesso em Goiânia. A reputação precedeu a implantação no DF, onde antes mesmo do lançamento, o Jardins Genebra já havia vendido mais de 300 lotes. Um bom começo para um projeto que vai crescer ainda mais.

Ao chegar com seus Condomínios Horizontais em uma nova região, ela se transforma. Além de gerar inúmeros empregos diretos e indiretos, o bairro também é melhor desenvolvido. Assim, todo o comércio e prestações de serviços sentirão a necessidade de mudança para atender o cliente com mais excelência, resultando em melhor qualidade e crescimento da economia local. O primeiro empreendimento nem foi concluído e já as mudanças já são notáveis, com a DF-456 e a construção do primeiro posto de combustível da região.

A FGR não veio para o DF apenas para lançar um condomínio, mas sim por acreditar que o mercado imobiliário de Brasília é um dos melhores do país. Ao ver a área, descobriu-se um potencial de desenvolvimento gigante para seus negócios e para a região. Desde 1998, os acionistas vislumbraram o espaço com mais de 6 milhões de metros quadrados. Com um land bank dessa magnitude, pretende-se desenvolver e movimentar o mercado imobiliário erguendo de 10 a 12 condomínios horizontais pelos próximos 12 anos.