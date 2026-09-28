Bora Vender Brasília reúne especialistas para repensar vendas, liderança e crescimento de negócios

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Em um mercado em que vender vai muito além de apresentar produtos e serviços, Brasília recebe, no dia 1º de outubro, das 8h às 18h, no Museu Nacional da República, o Bora Vender Brasília, encontro promovido pela MOAI | Clube de Líderes. A programação reúne empresários, fundadores, CEOs, gestores e profissionais da área comercial para uma imersão sobre os novos caminhos das vendas, do relacionamento, do posicionamento e da geração de negócios. O encontro contará com as participações de Alfredo Soares, Allan Barros, Vinícius Postai e Rodrigo Noll, que compartilham diferentes experiências e perspectivas sobre os desafios e as oportunidades do mercado atual.

A proposta do encontro parte de uma transformação na maneira como consumidores e empresas se relacionam. Em um cenário marcado pelo excesso de informação e pela disputa constante por atenção, confiança, autoridade e relacionamento passaram a ocupar um espaço cada vez mais estratégico na jornada de compra. A partir de suas diferentes trajetórias, os quatro palestrantes levam ao encontro perspectivas sobre processos comerciais, posicionamento, liderança, indicação e novas formas de transformar conexões em oportunidades de negócio.

“Existe uma mudança profunda acontecendo na forma como as pessoas compram e na maneira como as empresas precisam se relacionar com o mercado. O vendedor que apenas apresenta uma solução já não é suficiente. É preciso construir autoridade, entender o cliente, criar confiança e desenvolver relações capazes de gerar negócios de forma consistente. O Bora Vender Brasília foi pensado para colocar essa discussão no centro e conectar empresários que querem não apenas vender mais, mas construir empresas mais preparadas para crescer”, ressalta Vinícius Postai, CEO da MOAI e um dos palestrantes do encontro.

Experiências diferentes em torno de um mesmo desafio

Alfredo Soares é empreendedor, autor e especialista em vendas, marketing e crescimento. Fundador da XTech Commerce, posteriormente adquirida pela VTEX, também criou a Aceleraí e a agência de marketing Pullse. Sua trajetória no empreendedorismo começou ainda jovem e passou pela criação e expansão de empresas ligadas a tecnologia, varejo, marketing e educação. Autor de livros como Bora Vender, Bora Varejo e Todos Somos Uma Marca, atualmente também atua como mentor do G4 Educação nas áreas de Marketing, Growth e Founder-Led Growth.

Allan Barros é empresário, CEO da Agência Pulse e da Aceleraí, fundador do MGSistemia e mentor do G4 Business. Com atuação voltada ao crescimento de empresas e à construção de estratégias comerciais, é coautor, ao lado de Alfredo Soares, de Todos Somos Vendedores, obra que apresenta o conceito de Founder-Led Growth e discute como a autoridade e a marca pessoal dos fundadores podem ser utilizadas de maneira estratégica para impulsionar negócios.

À frente da MOAI, Vinícius Postai atua na construção de uma comunidade empresarial voltada à conexão entre líderes, troca de experiências e desenvolvimento de negócios. O ecossistema criado em Brasília busca aproximar empresários e empreendedores para compartilhar conhecimento, experiências e oportunidades, colocando o relacionamento entre líderes como parte importante da construção de novos negócios.

Já Rodrigo Noll, CEO da Base Viral e autor do livro Criando Clientes Vendedores, é especialista em vendas por indicação. Seu trabalho está concentrado em estratégias para transformar clientes em promotores das marcas, utilizando relacionamento, experiência e recomendação como ferramentas de geração de novas oportunidades comerciais.

Quando o fundador também se torna parte da estratégia de crescimento

Em paralelo, Alfredo Soares e Allan Barros lançam o livro Todos Somos Vendedores – Founder-Led Growth: Método para transformar marca pessoal em canal de crescimento para negócios. A obra aborda a construção de autoridade e o papel da marca pessoal dos fundadores como estratégia para o crescimento das empresas.

O conceito de Founder-Led Growth parte da compreensão de que a experiência, a visão, o conhecimento e a reputação de quem está à frente de uma empresa podem se tornar ativos estratégicos para o negócio. A proposta apresentada pelos autores é estruturar essa presença de maneira intencional, conectando marca pessoal, comunicação, relacionamento e vendas.

A discussão acompanha uma mudança na forma como consumidores e empresas estabelecem relações. Antes mesmo de uma negociação comercial, a percepção sobre quem está por trás de uma marca pode influenciar a construção de confiança e abrir portas para novos relacionamentos, parcerias e oportunidades.

O livro também amplia a discussão sobre o papel do fundador na comunicação. Mais do que uma presença nas redes sociais, a proposta é transformar conhecimento e experiência acumulados ao longo da trajetória empresarial em elementos capazes de gerar conexão e fortalecer o posicionamento da própria empresa.

Vendas além do fechamento

É a partir dessa perspectiva mais ampla que o encontro propõe uma conversa que vai além das técnicas tradicionais de negociação. A programação aborda diferentes etapas relacionadas à construção de uma operação comercial, passando por processos, posicionamento, liderança, aquisição de clientes, indicação e relacionamento.

A intenção é apresentar ferramentas e experiências que possam ser aplicadas à realidade de diferentes negócios, especialmente em um momento em que empresários buscam maior previsibilidade comercial e formas mais consistentes de transformar relacionamento em oportunidade.

A programação também cria espaço para networking entre participantes, aproximando empresários e líderes que vivem desafios semelhantes e permitindo a troca de experiências sobre gestão, vendas e crescimento.

Com quatro profissionais de trajetórias complementares, o encontro coloca Brasília no centro de uma discussão que conecta vendas, liderança, marca pessoal e desenvolvimento empresarial, reunindo diferentes perspectivas sobre como construir negócios em um ambiente cada vez mais orientado por confiança, relacionamento e geração de valor.

SERVIÇO:

Bora Vender Brasília

Data: 1º de outubro de 2026.

Horário: das 8h às 18h.

Local: Museu Nacional da República — Brasília (DF).

Informações e inscrições: https://boravender.moaiclubedelideres.com/