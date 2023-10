Brasília tem o primeiro shopping da América Latina com entrada 100% free flow

Apresentado por

Gabriella Collodetti

Você já ouviu falar de free flow? O serviço consiste na leitura automática das placas dos veículos, sem que o motorista precise parar em guichês ou cancelas em estradas. No começo deste ano, o Brasil implementou o primeiro pedágio neste modelo. Sob responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e CCR Rio/SP, foram instalados pórticos na BR 101/RJ, nos municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty.

A tecnologia, adotada mundialmente, está presente nos Estados Unidos, Chile e em países da Europa. Acompanhando a tendência e buscando trazer a novidade para o setor de varejo, a Multiplan, uma das maiores redes de shoppings do Brasil, foi a primeira empresa a adotar o serviço. A iniciativa trouxe destaque para Brasília, visto que o primeiro shopping escolhido para entrada 100% free flow da América Latina foi o ParkShopping, onde desde agosto não há mais cancelas nas entradas.

O serviço ‘Acesso Multi’ é realizado por meio de câmeras, que possibilitam a leitura automática das placas dos veículos, sem que o cliente precise retirar tickets na entrada do estacionamento ou ter uma tag contratada. Para isso, os consumidores precisam realizar um cadastro no aplicativo Multi, informando as placas de seus veículos e um meio de pagamento. Segundo Richard Svartman, diretor de Estratégia Digital da Multiplan, o objetivo é melhorar a jornada dos clientes que circulam nos empreendimentos.

“A Multiplan vem passando por um processo de transformação digital e, através do aplicativo Multi, cria-se uma relação direta com o consumidor a fim de entender seu perfil e necessidades. O ‘Acesso Multi’ é mais um serviço pioneiro e inédito no país, com o objetivo de aprimorar a experiência dos nossos clientes antes, durante e após a visita ao shopping”, conta. Ainda de acordo com o executivo, o projeto chega para reforçar o pioneirismo e o espírito inovador da companhia no setor de shopping centers.

A ideia é que o free flow seja implementado parcial e gradativamente nos shoppings da rede Multiplan, que tem 20 unidades no seu portfólio, presentes no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Alagoas. Para implementar esse modelo, Svartman conta que o processo passou por um período de estudos, visto que o formato sem cancelas nunca havia sido utilizado no segmento de shoppings no Brasil.

“No setor de shopping centers, não temos muito benchmarking. Os shoppings brasileiros são considerados os melhores, porque eles pensam em entretenimento e conforto desde o início. Além disso, tudo que a indústria mundial está fazendo hoje, a Multiplan já faz há algum tempo, como a implementação de centros médicos, cinemas dentro do mall, restaurantes e eventos. Quando falamos em Inovação Digital, nossa inspiração vem de outras indústrias”, conta o diretor de Estratégia Digital da Multiplan.

Svartman indica que, para aderir ao free flow, a Multiplan se inspirou nas rodovias internacionais. “Vimos que, na Europa, as câmeras nas rodovias permitem o free flow. As pessoas não param em cancelas. Observamos esse mesmo cenário em alguns lugares nos Estados Unidos e, eventualmente, esse modelo chegaria ao Brasil. Pegamos uma inspiração de algo que está fora da nossa indústria e trouxemos para o shopping”, complementa.

Mantendo a sua linha de otimizar, cada vez mais, o atendimento ao consumidor, estando atento às suas necessidades, a Multiplan também manteve a opção de retirada de tickets e pagamento nos totens de atendimento, por meio da digitação da placa do veículo, sem a necessidade de cadastro. A estratégia tem o intuito de garantir total conforto aos seus clientes.

Quatro décadas de inovação

Inaugurado em 1983, o ParkShopping trouxe ao Distrito Federal um mix de lojas, variedade de entretenimento e opções de restaurantes, que inovou o conceito de centro de compras para a população. No ano de 2012, o shopping buscou se tornar ainda mais completo com a entrega do ParkShopping Corporate, duas torres comerciais construídas em seu terreno.

As iniciativas trouxeram ao empreendimento o Prêmio Ouro no ICSC Latin America Shopping Center Award, do International Council of Shopping Centers, categoria "Renovação ou Expansão de Projeto Existente”. A premiação reconhece a excelência em Marketing, Design e Desenvolvimento na indústria de shoppings na América Latina.

Após 40 anos de atuação, o ParkShopping mantém o seu título de inovador e pioneiro no mercado após a implementação do free flow. Até o final do ano, a Multiplan planeja investir cerca de R$ 50 milhões em diversas iniciativas de tecnologia, visando aumento de eficiência operacional e incremento da experiência do consumidor.

No ano passado, o ParkShopping registrou 11,2 milhões de visitas. Até agosto de 2023, o fluxo do estacionamento ultrapassou os dois milhões.

"Estamos muito felizes com a estratégia que adotamos. O ParkShopping é um shopping grande e icônico, um dos primeiros do nosso portfólio, que está completando 40 anos. A capital é, também, uma região estratégica para a Multiplan" Richard Svartman, diretor de Estratégia Digital da Multiplan

A retirada das cancelas já foi elogiada por moradores da região. Jorge Nocello de Souza Júnior, morador do Sudoeste, frequenta o shopping desde a década de 1980, quando o ParkShopping iniciou as suas operações.

"Logo na entrada, você entra sem nenhuma cancela. Demora poucos segundos para fazer a leitura da placa e, ainda, alguns funcionários ficam na porta para ajudar, caso haja alguma dificuldade. Essa facilidade de acesso agiliza bastante. Quando o período de chuvas começar, não vai ser preciso abrir a janela para pegar o ticket, então é uma boa iniciativa. A experiência tem sido muito prática”, informa.