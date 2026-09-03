Mais especialistas, estrutura e cuidado integrado: Rede Américas fortalece a oncologia no DF

Apresentado por

Equipe Rede Américas - (crédito: Divulgação)

*Este conteúdo é um Informe Publicitário.

A oncologia da Rede Américas, segunda maior rede de hospitais privados do Brasil, vive um novo momento em Brasília, marcado pela expansão da estrutura assistencial, pelo reforço do corpo clínico e pela integração do atendimento entre o Hospital Brasília, no Lago Sul, e o Hospital Brasília Águas Claras e o Hospital Alvorada Brasília, na Asa Sul. Além da chegada de oncologistas e hematologistas, a rede incorpora novas expertises, ampliando a capacidade de oferecer uma jornada de cuidado mais integrada, do diagnóstico ao tratamento e ao acompanhamento.

A expansão acompanha uma realidade observada no Brasil e no mundo: o aumento da demanda por assistência especializada para o diagnóstico e o tratamento do câncer. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que os novos diagnósticos no mundo devem saltar de 20,6 milhões, em 2024, para quase 35 milhões em 2050.

De acordo com Gustavo Fernandes, vice-presidente de Oncologia da Rede Américas e oncologista clínico do Hospital Brasília, à medida que a população vive mais, cresce a necessidade de oferecer condições para que os pacientes possam tratar, curar ou conviver com a doença com qualidade de vida.

“A Rede Américas nasceu, em abril de 2025, com a ambição de construir uma oncologia de alta qualidade, reunindo tecnologia, diagnóstico, tratamentos modernos e uma estrutura hospitalar capaz de cuidar também dos casos mais complexos. Mas, no fim, nosso principal investimento é em pessoas. Temos buscado formar e reunir um corpo clínico altamente especializado, capaz de oferecer a cada paciente o melhor tratamento disponível, baseado em evidência científica e nas características de cada caso”, afirma.

Para o paciente, essa ampliação representa a possibilidade de encontrar, dentro de uma rede integrada, toda a cadeia de cuidados necessária ao tratamento. Isso inclui desde consultas, exames e biópsias até procedimentos de maior complexidade, como transplantes de medula óssea e de órgãos sólidos, quando indicados como parte da jornada oncológica.

Gustavo Fernandes, vice-presidente de Oncologia da Rede Américas e oncologista clínico do Hospital Brasília (foto: Divulgação)

“O paciente com câncer não precisa apenas de uma consulta ou de um local para receber seu tratamento. Ele precisa de uma rede capaz de fazer um diagnóstico rápido, discutir adequadamente o seu caso e oferecer cirurgia, radioterapia, terapias sistêmicas e procedimentos de alta complexidade quando necessários. É essa integração que queremos entregar. E a pesquisa clínica acrescenta uma dimensão importante a essa estrutura, permitindo que pacientes elegíveis tenham acesso hoje a tratamentos que podem representar o padrão de cuidado de amanhã”, contextualiza Gustavo.

Expansão do cuidado qualificado

Um dos principais marcos desse movimento foi a inauguração do Centro Oncológico do Hospital Alvorada Brasília, que leva o cuidado especializado em oncologia a uma região estratégica do Distrito Federal.

Segundo Fernando Vidigal, diretor regional de Oncologia da Rede Américas em Brasília e oncologista do Hospital Brasília, a expectativa é aumentar em pelo menos 60% a capacidade de atendimento oncológico na cidade.

"Esse crescimento fortalece o acesso e oferecer ao paciente uma jornada completa de cuidado, já que o paciente oncológico necessita de uma equipe multidisciplinar, com atendimento humanizado e alta expertise técnica, preparada para responder às diferentes necessidades que surgem ao longo da jornada. Aumentamos a disponibilidade de profissionais e a capacidade de oferecer uma assistência mais completa, integrada e individualizada", afirma.

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 781 mil novos casos por ano entre 2026 e 2028, sendo cerca de 518 mil quando excluídos os tumores de pele não melanoma. No Distrito Federal, são estimados 10.070 novos casos de neoplasias malignas em 2026, ou 7.600 sem os tumores de pele não melanoma.

Fernando Vidigal, diretor regional de Oncologia da Rede Américas em Brasília e oncologista do Hospital Brasília (foto: Divulgação)

Para Vidigal, o aumento do número de casos se deve, em parte, ao envelhecimento da população, mas também a fatores relacionados ao estilo de vida, cenário que reforça a importância de ampliar as estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e organização das redes de cuidado.

O médico destaca ainda que o tratamento do câncer passa por uma transformação. "Hoje conseguimos estudar as características específicas de cada tumor e selecionar terapias cada vez mais direcionadas. Muitos cânceres podem ser curados quando diagnosticados precocemente, enquanto outros podem ser controlados por longos períodos, como uma condição crônica. Por isso, a ampliação da oncologia precisa combinar acesso, diagnóstico ágil, equipes qualificadas, atendimento humanizado, tecnologia e integração assistencial", explica.

Vidigal reforça também que quem tem suspeita ou diagnóstico de câncer não precisa apenas de uma consulta com o oncologista, mas de uma rede capaz de realizar exames, confirmar o diagnóstico, reunir os profissionais indicados para cada caso e definir o plano terapêutico mais adequado no menor tempo possível. “Quando diagnóstico, tratamento, cirurgia e acompanhamento estão conectados, conseguimos reduzir etapas e tornar a jornada mais ágil e resolutiva", afirma.

Rede Américas olha para o paciente por inteiro

Jana Pacífico, coordenadora do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital Brasília Águas Claras, reforça que a expansão da Oncologia Américas vai além do crescimento estrutural ou da ampliação do corpo clínico, mas sim, considerar o paciente em sua integralidade. A integração entre diferentes especialidades busca ampliar a capacidade de tomada de decisão conjunta, combinando conhecimento científico, tecnologia e excelência técnica com uma abordagem próxima e individualizada.

Jana Pacífico, coordenadora do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital Brasília Águas Claras (foto: Divulgação)

"Crescer não significa apenas atender mais pacientes; significa estar cada vez mais preparado para cuidar da complexidade que cada indivíduo apresenta. Na prática, esse avanço no DF significa mais conhecimento disponível, mais possibilidades de diagnóstico e tratamento, maior capacidade de discutir cada caso sob diferentes perspectivas e uma assistência cada vez mais personalizada. O objetivo é que o paciente encontre, dentro de uma estrutura integrada, os diferentes recursos necessários para o seu tratamento, sem perder aquilo que é essencial: o cuidado individualizado", defende.

A oncologista observa que, em uma assistência fragmentada, muitas vezes o próprio paciente precisa conectar as diferentes partes do seu tratamento. No modelo integrado, essa responsabilidade passa a ser da equipe. Mesmo com diferentes especialistas envolvidos, há uma visão compartilhada do caso, o que favorece decisões mais coordenadas, reduz a duplicidade de condutas e permite considerar diferentes perspectivas antes da definição do melhor caminho terapêutico.

Na visão de Vidigal, esse cuidado coordenado também precisa acompanhar a evolução das terapias. "A oncologia é uma área em franca evolução, com a incorporação contínua de novas opções terapêuticas. Atualmente, o tratamento pode envolver desde a quimioterapia clássica até abordagens inovadoras, como as terapias celulares, além da imunoterapia, que já está consolidada no cuidado de diferentes tipos de câncer", afirma.

Esse arsenal terapêutico está disponível na Rede Américas e permite que as equipes avaliem, de forma individualizada, a estratégia mais adequada para cada paciente, considerando as características do tumor e suas necessidades específicas.

Pesquisa clínica aproxima pacientes dos avanços da oncologia

A educação e a pesquisa também fazem parte da estratégia da Rede Américas em Brasília. A estrutura recebe residentes e outros profissionais em formação, participa de atividades educacionais e mantém uma frente de pesquisa clínica que contribui para posicionar a capital em um contexto de relevância regional e nacional na área.

Para os pacientes, essa frente complementa o cuidado ao possibilitar, nos casos em que houver indicação e critérios de elegibilidade, o acesso a terapias inovadoras e a novas estratégias de tratamento. Dessa forma, a assistência se aproxima dos avanços mais recentes da oncologia. Durante o Congresso Oncologia Américas, realizado de 6 a 8 de agosto, em São Paulo, Romualdo Barroso, diretor nacional de pesquisa clínica e líder nacional de Câncer de Mama na Oncologia Américas da Rede Américas, destacou o impacto de inovações como a biópsia líquida e a força da pesquisa clínica no tratamento do câncer. O especialista explica que, no contexto da expansão, o acesso dos pacientes a esses tratamentos de ponta e a estudos globais no DF e no Brasil é ampliado.

Romualdo Barroso, líder nacional de Câncer de Mama na Oncologia Américas da Rede Américas (foto: Divulgação)

"Contamos com pelo menos oito hospitais localizados em diferentes pontos estratégicos do Brasil – Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Maringá e Recife –, com centros de pesquisa. Estamos promovendo a cada dia a integração desses centros: hoje, dentro da nossa rede, temos centenas de pacientes incluídos em pesquisa clínica em oncologia e em outras áreas, todos participando de estudos com potencial de mudar a prática clínica mundial. São estudos de nível mundial, realizados nos melhores centros de oncologia do mundo, e ter a oportunidade de oferecer isso aos nossos pacientes é um valor muito grande. Isso melhora tanto o cuidado dos pacientes dentro da pesquisa clínica quanto fora dela”, afirma.

Um exemplo prático disso, segundo o médico, é o estudo DESTINY-Breast09. "Há poucos meses a medicação teve sua aprovação definida pela Anvisa e já está disponível para a prática clínica no mercado. Com o passar do tempo, cada vez mais pacientes terão a oportunidade de utilizá-la”, indica. Segundo Romualdo, o estudo mostrou que a droga apresentou resultados expressivos para pacientes com câncer de mama HER2-positivo metastático, conseguindo controlar a doença por mais tempo do que a terapia padrão utilizada anteriormente.

“Termos pesquisadores brasileiros envolvidos mostra a capacidade do país de formar profissionais de nível mundial, capazes de contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos do câncer, como esse e outros estudos da mesma linha", conclui.

Mais informações: www.saudeamericas.com.br