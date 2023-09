Saiba como se preparar para vestibulares de alta concorrência

Apresentado por

Os preparativos para o vestibular estão a todo vapor no Sigma. Com o intuito de melhorar ainda mais o desempenho dos seus estudantes nas avaliações para a entrada no ensino superior, a instituição atua em prol do desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional dos seus alunos. No ano passado, os resultados foram muito positivos no que diz respeito às aprovações, que chegaram a mais de 400 aprovados nos vestibulares do País. O sucesso por trás desse número está atrelado à prática pedagógica adotada pela rede de ensino.

“O Sigma tem a Secretaria de Cursos, que oferece informações relacionadas aos vestibulares, olimpíadas, notas de corte e processos avaliativos. Toda semana temos atendido muitos estudantes que têm buscado informações. Esse atendimento personalizado foi um ganho muito positivo dentro da instituição e nós nos dedicamos para atender todos os alunos. Como retorno, vimos que nossos estudantes estão mais confiantes, o que auxilia a construção do caminho à aprovação”, explica Juliana Gaspar, coordenadora do Avante.

A professora pontua que o Sigma também atua de forma constante para que o resultado – e a qualidade de ensino – sejam prezados ao longo do processo de aprendizagem. Para isso, segundo Juliana, a preparação é feita desde o primeiro dia de aula da instituição, em parceria com os professores da rede, que se capacitam anualmente para apresentar ensinos específicos voltados às avaliações em âmbito nacional.

“Os estudantes têm uma referência acadêmica surpreendente, fato que a gente observa pelos nossos resultados. Para fins de estudo e acompanhamento de performance, implementamos simulados para o Enem e para o Pas. Com a Secretaria de Curso, há todo um cronograma de estudo e cálculo para a nota ideal. Então, a preparação se faz de forma intensa e desde o início do calendário letivo”, indica

Na avaliação de Juliana, esse trabalho é fundamental, visto que os estudantes conseguem se sentir à vontade para implementar, junto com os professores, estudos e estratégias para alcançar o curso e a universidade dos sonhos. Além disso, o colégio aposta também em outros projetos voltados à preparação para as provas dos vestibulares.

Além disso, estimula-se a divisão de escopos educacionais para uma preparação completa de cada aluno e, por isso, há programas específicos de acordo com cada necessidade dos vestibulandos. Para trabalhar o protagonismo e a fala com o público, por exemplo, a instituição implementou o Sigma Múndi, onde os alunos são divididos em grupos de discussões para integrar órgãos nacionais e internacionais, como Câmara dos Deputados, Senado Federal e Nações Unidas. O projeto tem mais de 20 anos, trabalha atualidades, cenário geopolítico internacional, criticidade, diplomacia, empreendedorismo, oratória e escrita.

“Estamos desenvolvendo também um projeto que chamamos de Passaporte Universitário, que se trata de um conjunto de palestras e workshops das mais diversas áreas, inclusive em segmentos específicos que os próprios alunos escolheram. Neste ano, outra iniciativa de sucesso envolveu a parceria com o IBMEC. Pudemos contar com um ‘júri-simulado’, dedicado principalmente aos que têm interesse em fazer Direito e cursos relacionados. Temos procurado inserir os nossos alunos nesses cenários nacionais e internacionais para fazer com que eles se aprofundem acerca das profissões, do mercado de trabalho e dos estudos”, complementa.

Curso preparatório

Direcionado para alunos do ensino médio do Sigma ou de outras escolas do Distrito Federal, o Avante foi criado com o objetivo de auxiliar os estudantes para os desafios dos vestibulares de alta concorrência a nível nacional. Mantendo a proposta de excelência acadêmica e de formação integral do indivíduo, o curso conta com os professores da instituição para a preparação para os exames.

“O Avante é um cursinho que temos no Sigma. Ele surgiu em 2020, no meio da pandemia, com uma demanda que a gente tinha dos nossos próprios alunos. A gente viu que existia a necessidade de proporcionar aos nossos alunos uma experiência inovadora e com base nos nossos professores de altíssima qualidade. Hoje em dia, o Avante é um cursinho muito procurado não só por nossos alunos, mas por estudantes de fora também”, conta Juliana.

A profissional destaca que, desde a abertura do Avante, as aprovações nos vestibulares aumentaram expressivamente. Para ela, é motivo de celebração e alegria. “Hoje a gente tem dois tipos de cursos no Avante: o ‘Gabaritando o Enem’, que é para os alunos do terceiro ano, que querem fazer a prova do Enem; e o ‘Avante Pré-Pas’. Todos os nossos cursos começam no dia primeiro de agosto e vão até as vésperas das provas de cada avaliação”, explica.

Com turmas reduzidas, o Sigma consegue oferecer um atendimento personalizado e dedicado às dúvidas dos alunos matriculados no curso. Além de toda a preparação para as provas objetivas, o colégio também oferece suporte para a elaboração das redações dos exames.

“Temos um atendimento em que o aluno faz a redação e, depois, ele tem horário marcado com a professora para corrigir os erros e, assim, o aluno chegar à nota máxima da redação. Adotamos estratégias onde os alunos vão aprender a ler, interpretar a matriz das provas e das questões. Buscamos um aprimoramento do estudante para que ele possa ter uma melhor performance e, com isso, a tranquilidade para a sua resolução”, diz.