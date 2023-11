Preparativos finais para o segundo dia do Enem

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Celebrando 25 anos desde a sua instituição, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Inicialmente, em 1998, tinha o objetivo de apenas avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. No entanto, em 2009, a avaliação aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizada como mecanismo de acesso para universidades.

"O Enem é um importante definidor de políticas públicas relacionadas à avaliação do Ensino Médio, para orientar o redimensionamento de investimentos e ações do Estado e também para assegurar uma seleção mais democrática ao Ensino Superior", avalia Edivaldo Monte dos Santos, professor de Filosofia e Sociologia do colégio Sigma.

No último fim de semana, os 3,9 milhões de inscritos no Enem responderam questões de Linguagens e Ciências Humanas; e produziram uma redação com o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Nesse sentido, para a produção do conteúdo dissertativo, a expectativa de alcançar a tão sonhada nota máxima aquece o coração de vários alunos.

Na avaliação da professora Analu Varga, que está à frente desta disciplina no Sigma, ressalta que a redação é uma das maiores preocupações dos candidatos, pois ela é parte essencial da avaliação. “Para obter nota maior do que 900, é preciso atender ao modelo pedido, ter uma boa argumentação, demonstrar bagagem sociocultural, mostrar bom conhecimento da língua portuguesa, além de trazer uma proposta interventiva contendo agente, ação, meio, detalhamento e efeito/finalidade”, destaca.

Caso os alunos tenham seguido esse cenário, o resultado tende a ser positivo. Contudo, há outros aspectos capazes de garantir uma boa produção de texto. Segundo a profissional, um grande diferencial durante a preparação é receber feedbacks acerca do conteúdo, corrigir os apontamentos e refazer o texto atendendo aos critérios. Esse cenário, de acordo com Analu, tende a permitir um bom resultado.

Para o próximo domingo (12), a concentração e o foco na aprovação se manterão como pontos fundamentais para os candidatos. Isso porque, com mais uma etapa do processo avaliativo, será necessário aprofundar no universo de Matemática e Ciências da Natureza. Até às 18h30, os estudantes terão 90 questões para serem respondidas.

Nesse sentido, assim como no último fim de semana, é necessário redobrar os cuidados e os preparativos para esse momento, especialmente por se tratar da reta final, onde as ansiedades ficam à flor da pele. Por essa razão, o Sigma destaca a importância de algumas cautelas que iniciam, por exemplo, desde o momento da alimentação.

A instituição, considerada uma das maiores referências no Distrito Federal no que diz respeito à aprovação dos seus alunos no Enem, indica que uma dieta equilibrada pode fazer toda a diferença desde o momento dos estudos até a hora da prova.

"O cérebro funciona melhor com a ingestão adequada de carboidratos, proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, além da hidratação diária necessária", explica Mayra Alecrim, nutricionista. No entanto, a especialista também alerta: ao mesmo tempo em que a alimentação pode contribuir para o desempenho do estudante, ela também pode prejudicar se não receber a devida atenção.

Para auxiliar, Mayra indica que, no dia da prova, os candidatos comam alimentos pelo menos duas horas antes de seu início da avaliação. “Caso contrário, os níveis de açúcar no sangue podem ser reduzidos, levando a indisposições físicas, como palpitações, dor de cabeça, tremores e cansaço”, pondera. De modo geral, o estudante deve optar por uma alimentação leve, de fácil digestão, que não cause desconfortos gástricos durante esse momento de maior estresse e ansiedade.

O que comer no dia da prova?

Carboidratos: batata, mandioca, cará, inhame e arroz integral;

Proteínas magras: carnes em geral, ovos e peixes;

Leguminosas: feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha;

Oleaginosas: castanhas ou sementes;

Frutas; e

Chocolate 70%.

O que evitar?

Carnes gordurosas;

Frituras em geral;

Alimentos muito açucarados, como balas, doces e bolos; e

Alimentos em grandes quantidades.

O que comer durante a prova?

Barra de cereais;

Frutas;

Água;

Suco;

Sanduíche natural;

Castanhas; e

Chocolate amargo.

No que diz respeito às disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza, os professores do Sigma também separaram dicas para quem realizará a prova. Confira:

Dicas do professor de Física, Alvir Sonza

"O Enem exige do candidato muita dedicação e paciência. Não se observa mais o êxito em decoreba de fórmulas e equações. As questões são criadas para medir o grau de conhecimento do candidato sobre o conteúdo. É importante um bom entendimento e capacidade de relacionar diferentes tópicos, assuntos e conteúdos numa mesma situação.

A interpretação das questões é um fator importantíssimo para uma boa prova. Aprender a destacar o que é relevante para a resolução da questão e não se perder em meio ao texto. O tempo para cada questão deve ser observado, afinal, tem-se no total 45 questões de Ciências da Natureza e outras 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. Em um tempo de cinco horas, poderíamos dizer que são necessários 3 minutos e 20 segundos por questão da prova".

Dicas do professor de Matemática, Paulo Luiz

"A prova de Matemática no Enem apresenta uma grande diversidade de conteúdos, sendo alguns mais importantes por permearem vários conteúdos ou por sua alta frequência no exame.

Os alunos devem ter em mente a extensão da prova e a impossibilidade de uso de calculadora. Por essa razão, o bom domínio das operações básicas e da resolução de equações é condição necessária para realização de uma boa prova. O aluno que ainda não tem esse domínio, por sua vez, deve exercitar essas habilidades antes de avançar para os tópicos mais complicados.

De posse desse conhecimento, o aluno deve focar em assuntos que têm uma frequência maior na prova, como geometria, porcentagem, proporcionalidade e estatística. Apenas quando estiver com domínio desses tópicos, o aluno deve procurar aprofundar-se em conteúdos que geralmente aparecem em questões mais difíceis como logaritmos e análise combinatória.

Isso porque a teoria de resposta ao item (TRI) favorece o aluno que é mais coerente na prova, acertando primeiro as questões fáceis e médias e só depois acertando as questões difíceis. Assim, o estudo deve seguir essa linha e a realização da prova também. No momento do exame, é recomendável que o aluno reserve as questões mais difíceis para o final e utilize a maior parte do tempo nas questões fáceis e médias".

Dicas do professor de Biologia, Leonardo Sá

"Os alunos devem ter em mente que a prova apresenta uma conectividade entre os temas e uma gama de situações onde o aluno deve ter capacidade de análise gráfica, mesmo na prova de biologia.

Não menosprezando temas relevantes, o aluno deve ter atenção para alguns de maior recorrência no exame, como ecologia e impactos ambientais (o homem e o ambiente), genética mendeliana básica, biotecnologia e programas de saúde, onde neste último o aluno deve ter noções de imunologia. Esses temas são muito pertinentes à atualidade e o Enem busca que o candidato esteja ligado nas informações globais e saiba relacioná-las aos conteúdos abordados.

O candidato deve ter ainda cuidados com o tempo e com a marcação das respostas no caderno de respostas, observando que a TRI favorece aqueles que não têm como hábito marcar questões à base do famoso ‘chute’”.

Dicas da professora de Química, Renata Cardim

“Soluções, termoquímica, cinética química, eletroquímica e equilíbrio químico. Boa parte desse conteúdo é estudado na terceira série, mas vale a pena lembrar que cálculo estequiométrico, métodos de separação de misturas e reações orgânicas, também estão entre os assuntos preferidos.

Opa, não se esqueça da estratégia de prova: deixe sempre as questões difíceis para o final. Boa prova!”