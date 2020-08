Mega-Sena acumulada paga R$ 27 milhões neste sábado; apostas vão até as 19h

AR Alan Rios JF Jaqueline Fonseca

Seis números podem mudar a vida de alguém na noite de hoje. O último concurso da Mega-Sena não teve ganhador, e o prêmio acumulou em R$ 27 milhões. Ninguém acertou as dezenas 06-09-34-37-38-45. Apostadores podem realizar novos jogos até as 19h deste sábado, em qualquer lotérica ou no site da Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado às 20h. A chance de virar milionário em segundos faz muitos brasileiros sonharem, mesmo diante da pequena possibilidade. Ao Correio, o professor do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília (UnB) Diego Marques explicou que a chance de acertar a sequência numérica é de uma para 50 milhões.

Pela lógica, quanto mais números marcados, maior a possibilidade de levar a bolada. “Quem joga sete combinações de dezenas diferentes tem chance de, aproximadamente, uma para 7 milhões de acertar. Essa é a mesma possibilidade de quem faz uma aposta única, com sete dezenas. Então, não faz diferença jogar sete apostas únicas de seis dezenas ou uma aposta única com sete dezenas, por exemplo”, detalhou.

Bolão

Desde 1996, 30 moradores do Distrito Federal ganharam a Mega-Sena. Quando analisados os jogos vencedores da capital, os números que mais se repetiram foram: 3, 5, 10, 16, 24, 29, 33 e 38. As dezenas 37 e 44 nunca foram sorteadas. A sorte esteve por aqui pelo menos três vezes, recentemente. Um bolão feito na Loteria Itapoan, na 704 Norte, ganhou o prêmio em 1º de agosto. Além disso, duas apostas dividiram o valor de quase R$ 23 milhões semanas atrás. Em junho, a Mega-Sena de R$ 43 milhões saiu para um morador da capital que gastou R$ 4,50 em um jogo, feito na Lotérica Cruzeiro do Sul, Quadra 10 do Cruzeiro Velho. Ele apostou nas dezenas 15-16-20-38-40-58.

O DF também ganhou destaque nacional, em setembro do ano passado, por causa de um sorteio de mais de R$ 100 milhões. Na ocasião, assessores do Partido dos Trabalhadores (PT) fizeram um bolão na empresa e faturaram, ao todo, R$ 120 milhões. Com a divisão entre os apostadores, cada um levou mais de R$ 2 milhões para as contas. Segundo o professor da UnB, é possível ter a certeza de ganhar o prêmio, mas, para isso, o apostador teria de fazer 50.063.860 jogos. “Ou seja, teria de desembolsar por volta de R$ 225 milhões”, calcula.