Fim de semana será quente e com baixa umidade

TS Tainá Seixas

(foto: Carlos Silva/Esp. CB/D.A Press)

O fim de semana deve ser quente e seco no Distrito Federal. Na madrugada de sábado (15/8), a mínima registrada foi de 10°C. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que os termômetros atinjam 30 ºC na capital durante a tarde; no Plano Piloto, a máxima deve ser de 28°C.

E o tempo deve continuar seco na capital, chegando a apenas 25% de umidade durante a tarde. A umidade máxima prevista é de 90%. “O céu continua com poucas nuvens, hoje e amanhã. Durante todo o final de semana deve se manter essa mesma condição”, afirma o meteorologista Heráclito Alves.

O Distrito Federal já registra 89 dias sem chuva. De acordo com o Inmet, há a possibilidade de chuva entre 20 e 25 de agosto.