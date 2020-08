Parte de Taguatinga ficará sem água nesta segunda-feira

TS Tainá Seixas

Algumas regiões de Taguatinga terão fornecimento de água interrompido na segunda-feira (17/8). A suspensão no abastecimento ocorre entre 8h e 22h devido a obras do projeto de setorização das redes de água de Taguatinga, desenvolvido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

As áreas afetadas serão: Setor Hoteleiro Taguatinga, C6, C8, C12, (QSA 01 a 25, AE 12, CSA 01 a 03, Setor D Sul – lote 01 a 08); CSB 01 a 09, (QSB 01 a 10, AE 01 a 04), (QSC 01 a 28, AE 01 a 10), CSC 01 a 12; Parque Saburo Onoyama, Hospital São Vicente de Paulo – HSVP; QSC 19 Chácaras 25, 26, 27, 28A e 28B.



Neste período, a Caesb recomenda o uso consciente da água, isto é, evitar lavar roupas, carros, regar jardins e limpar áreas externas da residência. Além disso, é aconselhado o fechamento das torneiras da casa para evitar o desperdício durante o desabastecimento. Moradores podem entrar em contato com a companhia por meio do telefone, número 115.