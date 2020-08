Detran autua 8 motoristas por consumo de álcool em Taguatinga

TS Tainá Seixas

(foto: Detran-DF/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) autuou, na noite desta sexta-feira (14/8), oito motoristas por alcoolemia, isto é, dirigir após o consumo de álcool. Um deles foi encaminhado à Delegacia de Polícia por apresentar teor alcoólico no organismo considerado crime. A operação foi feita em Taguatinga, a partir das 21h.

A equipe do Detran também aplicou 65 outras multas por infrações diversas, entre elas, dirigir com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida (3), dirigir sem habilitação (2), escapamento alterado (2), entre outros. Além disso, 5 veículos foram removidos.



A operação, chamada de 5º Mandamento, foi feita pela Coordenação Regional de Policiamento e Fiscalização de Trânsito Oeste (Copol Oeste) e utilizou 3 viaturas do Detran e um guincho.