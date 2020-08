VÍDEO: Mulher limpa janelas do 15º andar, sem proteção, em Águas Claras

MM Mariana Machado

(foto: Arquivo Pessoal)

Uma mulher arriscando a vida para limpar uma janela no 15º andar de um prédio em Águas Claras chocou moradores, que filmaram a cena. O caso aconteceu em 27 de julho, no Edifício Concept, localizado na Avenida Jacarandá.

Com um rodo, ela fica em pé na marquise do prédio, área onde são instalados aparelhos de ar condicionado pelos moradores. Todo o corpo dela está do lado de fora do apartamento, e ela não usa quaisquer equipamentos de proteção

O Correio conversou com a pessoa que gravou as imagens. “Eu estava em casa, trabalhando na varanda, e quando olhei para o prédio da frente, vi essa situação”, recorda o morador, que não quis se identificar. “Ela estava ali sem proteção nenhuma, correndo de risco de cair a qualquer momento.” Segundo ele, esta foi a primeira vez que viu uma cena do tipo naquele edifício.

Em nota oficial, o síndico, Jefferson Roseno, afirmou que a gravação não mostra claramente tratar-se do condomínio Concept, mas que a mulher do vídeo está em uma laje técnica, onde são colocadas condensadoras de ar condicionado. O espaço foi construído em observância às normas técnicas de engenharia. "O condomínio está trabalhando exaustivamente para identificar de qual unidade foi feito o acesso, para fazer as devidas recomendações e realizar uma vistoria na unidade, de modo que se evite condutas negligentes dessa natureza."