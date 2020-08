Condomínio em Vicente Pires está sem água há quatro dias

TS Tainá Seixas

Há quatro dias, a revisora Maria Aparecida Sales Rodrigues, 56 anos, está sem água no condomínio em que vive, em Vicente Pires. Ela conta que já notificou a situação à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e uma equipe do órgão chegou a ir ao local na última terça-feira (11/8), quando informaram que o registro havia sido fechado devido à problemas de abastecimento na rua 8.

O funcionamento, no entanto, não foi retomado. Após nova reclamação, outra equipe foi até o condomínio na sexta-feira (14/8), quando averiguaram, mais uma vez, a suspensão do fornecimento de água e disseram que informariam a situação aos responsáveis. No entanto, os moradores continuam sem água.

Maria Aparecida relata que, além do inconveniente de não conseguir fazer tarefas básicas do dia-a-dia, sua mãe, que está internada no hospital por desidratação, deve ter alta amanhã e voltar para casa. Com a imunidade baixa, no entanto, ela precisa ser acolhida em um ambiente higienizado adequadamente. “A gente não sabe o que está acontecendo, ninguém resolve nossa situação. Tenho uma criança em casa, tenho uma mãe internada, que talvez saia amanhã, e eu preciso limpar, deixar tudo limpo, porque imunidade dela já está baixa”, relata a moradora.

Além da falta de água, a conta de Maria Aparecida, que costuma ficar por volta de R$ 300, chegou, nesta quarta-feira, por R$ 1362,75. Não é a primeira vez que a conta vem alta em sua casa. Ela relata que no início do ano, ela teve o mesmo problema. A conta chegou no valor de R$ 696. Na ocasião, ela contratou uma empresa de caça-vazamentos para investigar o ocorrido e a contratada disse que não havia nenhuma alteração. A Caesb, no entanto, não acatou a contestação e a consumidora precisou pagar a alta cobrança.

No condomínio composto por oito casas, cada uma com cerca de quatro moradores, vive também Ana Carla, 43 anos, com o marido e duas filhas. A comerciante relata que não tem como fazer a higienização da casa e das pessoas. “A gente já passou por problemas aqui. Como tem muitas obras em Vicente Pires, às vezes eles furam cano. Mas sempre são coisas que resolvem rápido. Dessa vez que está demorando”, avalia.

O Correio entrou em contato com a Caesb sobre os problemas descritos e aguarda retorno.